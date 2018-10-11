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Интерфакс: установлены все участники драки с участием Кокорина и Мамаева, им предложено добровольно явиться в полицию

Правоохранительные органы установили данные всех соучастников нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, задержанных по подозрению в двух драках в центре Москве.

Всем участникам драки предложено добровольно явиться в отдел полиции, в случае неявки их доставят к следователю принудительно. Процессуальный статус этих лиц будет определяться по итогам опроса в зависимости от роли каждого из них в произошедших инцидентах.

Кокорин и Мамаев являются подозреваемыми в деле с избиением водителя ведущей Первого канала и двух чиновников Минпромторга.

Интерфакс
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 11:47
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#4  ajax101  Москва (Сегодня, 12:56)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Tofik
А вот это хорошая новость. Шакалье тоже подтянут в суд ща яйца. Очень на это надеюсь. По мне, так это пьющая и гуляющая за чужой счет публика еще хуже и омерзительнее двух долбойопов. Собственно свита и создает ощущение поддержки и одобрения. Будем посмотреть...


Если суд проявит к Кокорину и Мамаеву снисхождение, то и эти... подъпёздыши много не получат.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#3  GS  Москва (Сегодня, 12:29)
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online

Poshehonec,
А чего их сдавать? Младший Коко известен, а остальных наверняка в стрип-клубе зафиксили.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#2  Poshehonec  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:26)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Неужто, братанов сдали?! Раскололись - редиски!)))
Регистрация: 5.10.2018 [жалоба]
#1  Tofik  Москва (Сегодня, 12:20)
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А вот это хорошая новость. Шакалье тоже подтянут в суд ща яйца. Очень на это надеюсь. По мне, так это пьющая и гуляющая за чужой счет публика еще хуже и омерзительнее двух долбойопов. Собственно свита и создает ощущение поддержки и одобрения. Будем посмотреть...


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Все ИМХО
Регистрация: 15.08.2007 [жалоба]
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