Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:47
Интерфакс: установлены все участники драки с участием Кокорина и Мамаева, им предложено добровольно явиться в полицию (4)
Интерфакс: установлены все участники драки с участием Кокорина и Мамаева, им предложено добровольно явиться в полицию (4)
10:35
Другими участниками драк с участием Кокорина и Мамаева правоохранительные органы займутся позже (12)
Другими участниками драк с участием Кокорина и Мамаева правоохранительные органы займутся позже (12)
08:20
Арбитр матча "Зенит" - "Динамо" Минск (8:1) задержан по подозрению в участии в договорных играх (18)
Арбитр матча "Зенит" - "Динамо" Минск (8:1) задержан по подозрению в участии в договорных играх (18)
02:37
Александр Емельяненко: с удовольствием поспаррингую с Кокориным и Мамаевым, пусть приходят в зал (7)
Александр Емельяненко: с удовольствием поспаррингую с Кокориным и Мамаевым, пусть приходят в зал (7)
02:06
"Не волнуйтесь за вашего ***. Наш суд - самый *** в мире". На Первом канале ответили отцу Мамаева (видео) (33)
"Не волнуйтесь за вашего ***. Наш суд - самый *** в мире". На Первом канале ответили отцу Мамаева (видео) (33)
01:05
Очевидец инцидента с Кокориным и Мамаевым: водитель провоцировал ребят, если брать с мужских понятий (60)
Очевидец инцидента с Кокориным и Мамаевым: водитель провоцировал ребят, если брать с мужских понятий (60)
00:02
Хоккейный клуб "Челны" пожизненно запретил Кокорину и Мамаеву посещать свои матчи и буфет (16)
Хоккейный клуб "Челны" пожизненно запретил Кокорину и Мамаеву посещать свои матчи и буфет (16)
Вчера, 23:44
Италия и Украина сыграли вничью
Италия и Украина сыграли вничью
Вчера, 23:40
Павел Мамаев - следователю: попробую ли вернуться в сборную России? Мне бы не сесть (13)
Павел Мамаев - следователю: попробую ли вернуться в сборную России? Мне бы не сесть (13)
Вчера, 23:21
Кокорин и Мамаев в изоляторе смогут питаться едой из ресторана (37)
Кокорин и Мамаев в изоляторе смогут питаться едой из ресторана (37)
Вчера, 23:14
В Бельгии задержан судья, обслуживавший в Петербурге матч "Зенит" - "Динамо" Минск (19)
В Бельгии задержан судья, обслуживавший в Петербурге матч "Зенит" - "Динамо" Минск (19)
Вчера, 22:27
Анатолий Мещеряков: Кокорин и Мамаев нанесли запредельный урон имиджу российского футбола (2)
Анатолий Мещеряков: Кокорин и Мамаев нанесли запредельный урон имиджу российского футбола (2)
Вчера, 22:13
Пьяный Арда Туран избил певца и просил себя пристрелить (28)
Пьяный Арда Туран избил певца и просил себя пристрелить (28)
Вчера, 22:07
Ведущая Первого канала: водителя избивали четыре минуты, вся машина помята и в крови (35)
Ведущая Первого канала: водителя избивали четыре минуты, вся машина помята и в крови (35)
Вчера, 21:42
Помазуну далеко до Акинфеева, Нисимуре – до Хонды. Выдохните, в оценках «Тюмени» и ЦСКА ни слова про Кокорина и Мамаева (4)
Помазуну далеко до Акинфеева, Нисимуре – до Хонды. Выдохните, в оценках «Тюмени» и ЦСКА ни слова про Кокорина и Мамаева (4)
Вчера, 21:40
ЦСКА привез в Тюмень всего 14 футболистов и проиграл, но молодежь делала все по теории (1)
ЦСКА привез в Тюмень всего 14 футболистов и проиграл, но молодежь делала все по теории (1)
Вчера, 21:17
Италия - Украина: стартовые составы
Италия - Украина: стартовые составы
Вчера, 21:11
Александр Кокорин отправился в изолятор на 48 часов (54)
Александр Кокорин отправился в изолятор на 48 часов (54)
Вчера, 21:04
МВД: с Кокориным и Мамаевым работают следователи (9)
МВД: с Кокориным и Мамаевым работают следователи (9)
Вчера, 20:47
Водитель, которого избили Кокорин и Мамаев: два человека кричали: "Ты знаешь, кто мы такие?!" (49)
Водитель, которого избили Кокорин и Мамаев: два человека кричали: "Ты знаешь, кто мы такие?!" (49)
Интерфакс: установлены все участники драки с участием Кокорина и Мамаева, им предложено добровольно явиться в полицию
Правоохранительные органы установили данные всех соучастников нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, задержанных по подозрению в двух драках в центре Москве.
Всем участникам драки предложено добровольно явиться в отдел полиции, в случае неявки их доставят к следователю принудительно. Процессуальный статус этих лиц будет определяться по итогам опроса в зависимости от роли каждого из них в произошедших инцидентах.
Кокорин и Мамаев являются подозреваемыми в деле с избиением водителя ведущей Первого канала и двух чиновников Минпромторга.
Интерфакс
Всем участникам драки предложено добровольно явиться в отдел полиции, в случае неявки их доставят к следователю принудительно. Процессуальный статус этих лиц будет определяться по итогам опроса в зависимости от роли каждого из них в произошедших инцидентах.
Кокорин и Мамаев являются подозреваемыми в деле с избиением водителя ведущей Первого канала и двух чиновников Минпромторга.
Интерфакс
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.