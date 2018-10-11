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"Это интервью что ли?" - появилась видеозапись допроса Кокорина и Мамаева (видео)

МВД опубликовало первое видео с допроса экс-футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева.


Оба футболиста сознались в нападении на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина и на водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Вчерашнюю ночь Кокорин и Мамаев провели в изоляторе временного содержания на Петровке, 38.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 11:58
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24
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#24  Руслан Гарин  казань (Сегодня, 13:04)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Рубин»
да откупятся эти алигархи blush за видео 5 млн.руб давали.хорошо заплатят потерпевшим и через неделю все забудут...что первый раз...
Регистрация: 26.04.2016 [жалоба]
#23  ajax101  Москва (Сегодня, 13:00)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FanatFCSM
Цитата: sssh53
Улыбочка у Кокорина довольно так себе. А где его брат которому 19 и который больше всех участвовал в побоях и провокациях? Где эта девушка, что лезет в машины к незнакомым мужикам погреться? Кто все остальные люди участвующие в побоях. Почему их в федеральный розыск не объявляют? Довольно однобокая позиция московского УВД.

Их уже вызвали допрос.


Мамай с Кокошей всех вложили... редиски!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#22  КогдаУжеЭтоЗакончится   (Сегодня, 12:53)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Отделаются компенсацией морального и материального вреда и условным сроком
Регистрация: 8.04.2016 [жалоба]
#21  diego milito 22   (Сегодня, 12:39)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
Цитата: diego milito 22
А как же тайна следствия?

Следствие имеет право раскрывать те материалы, которые сочтет нужными.



статья 161 УПК РФ накладывает запрет на разглашение какой-либо информации, касающейся расследуемого дела.
Уголовно-процессуальный кодекс не позволяет придавать огласке какую-либо информацию предварительного расследования.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#20  grossmeister   (Сегодня, 12:36)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Это что, реально МВД такие видео публикует? С увеличением и показом типа бегающих глазок? Позор.
Регистрация: 6.08.2012 [жалоба]
#19  diego milito 22   (Сегодня, 12:35)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FanatFCSM
Цитата: diego milito 22
А как же тайна следствия? Клоунаду и цирковое представление устраивают. Публикуют материалы без разрешения Мамаева.
Мусорня развлекается.

Ну что ты несешь, бездарная помойка


Это тебя твоя мама нашла на помойке.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#18  avnik  море (Сегодня, 12:32)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ziggy
Непонятно, зачем им предварительный сговор нарисовали в дело. Судя по 2-й части статьи. Адвокат сговор вполне может развалить.


МВД похоже не вытянет это дело - следакам нужно отдавать. Правда придется отравить водителя и поменять статью...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#17  GS  Москва (Сегодня, 12:31)
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: diego milito 22
А как же тайна следствия?

Следствие имеет право раскрывать те материалы, которые сочтет нужными.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#16  ajax101  Москва (Сегодня, 12:26)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: diego milito 22
А как же тайна следствия? Клоунаду и цирковое представление устраивают. Публикуют материалы без разрешения Мамаева.
Мусорня развлекается.


Ну не всё же Кокоше с Мамаем развлекаться! Теперь из них сделают клоунов.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#15  Максим Скоков   (Сегодня, 12:23)
  • +3
  •  (7)

ПАША И САША два дегенерата ахахах они вообще не вкуривают
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#14  FanatFCSM  Moscow (Сегодня, 12:23)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: diego milito 22
А как же тайна следствия? Клоунаду и цирковое представление устраивают. Публикуют материалы без разрешения Мамаева.
Мусорня развлекается.

Ну что ты несешь, бездарная помойка


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
#13  diego milito 22   (Сегодня, 12:22)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
А как же тайна следствия? Клоунаду и цирковое представление устраивают. Публикуют материалы без разрешения Мамаева.
Мусорня развлекается.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#12  FanatFCSM  Moscow (Сегодня, 12:21)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sssh53
Улыбочка у Кокорина довольно так себе. А где его брат которому 19 и который больше всех участвовал в побоях и провокациях? Где эта девушка, что лезет в машины к незнакомым мужикам погреться? Кто все остальные люди участвующие в побоях. Почему их в федеральный розыск не объявляют? Довольно однобокая позиция московского УВД.

Их уже вызвали допрос.


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
#11  Marlboro131994  Москва (Сегодня, 12:21)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Кажется, прокурора всё таки нагрели, реально как то непрофессионально всё выглядит.
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
#10  46avangard   (Сегодня, 12:16)
  • +2
  •  (6)

Непонятно, зачем им предварительный сговор нарисовали в дело. Судя по 2-й части статьи. Адвокат сговор вполне может развалить

Мне тоже это показалось странным. Ведь тут ясно, что не было сговора, а значит статья не прокатит. Ну хотя может и был, сидят они в стриптиз клубе и Кокорин Мамаеву (или наоборот) говорит : " А давай-ка ща выйдем на улицу, найдем какого-нибудь водителя, желательно журналистки с первого какнала и дадим ему пи*ды" а второй добавлякет:"Давай, а потом еще зайдем в кофешку, найдем какого-нибудь китайца и дадим ему тоже пи*ды и стулом ё*нем разочек для смака".)
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#9  sssh53  Москва (Сегодня, 12:13)
  • +2
  •  (6)

Улыбочка у Кокорина довольно так себе. А где его брат которому 19 и который больше всех участвовал в побоях и провокациях? Где эта девушка, что лезет в машины к незнакомым мужикам погреться? Кто все остальные люди участвующие в побоях. Почему их в федеральный розыск не объявляют? Довольно однобокая позиция московского УВД.
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#8  Antip7   (Сегодня, 12:11)
  • +1
  •  (3)

Цитата: stepanmlc
кокорину помоему пох. а вот мамаев явно на измене

Прожженнее наверное
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#7  Red fox   (Сегодня, 12:09)
  • +2
  •  (2)

Пока Мары Багдасарян ездят, они будут..
Регистрация: 25.05.2008 [жалоба]
#6  palach  Питер (Сегодня, 12:07)
  • 0
  •  (4)

Цитата: stepanmlc
а вот мамаев явно на измене

30 евролямов неустойки - не письки воробьям...
Регистрация: 21.11.2006 [жалоба]
#5  serega_user  serega_user (Сегодня, 12:06)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Хрена се в каком кресле Кокоша сидит! Дон Барон ёпт smile )) Мамаев дак на простом стуле..
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#4  dobr25  Самарская область (Сегодня, 12:05)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Кокорин более наглый сидит


--------------------
Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
#3  stepanmlc   (Сегодня, 12:04)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
кокорину помоему пох. а вот мамаев явно на измене


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#2  palach  Питер (Сегодня, 12:02)
  • +3
  •  (5)

- Это интервью? ©

Пипец! Да, блеать, программа "Розыгрыш"!
Регистрация: 21.11.2006 [жалоба]
#1  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 12:02)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это интервью или что? laughing Замечательное шоу!

Непонятно, зачем им предварительный сговор нарисовали в дело. Судя по 2-й части статьи. Адвокат сговор вполне может развалить.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
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