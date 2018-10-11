Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Адвокат: потерпевший сам спровоцировал Кокорина

Адвокат Олег Попов выступил с заявлением касательно расследования инцидентов с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

"Кокорина спровоцировал сам потерпевший. И там же, в кафе, конфликт был полностью исчерпан, и его участники принесли друг другу извинения.

Учитывая вышеизложенное, мы призываем дождаться итогов официального расследования и исключить домыслы, мешающие объективной и справедливой оценке ситуации", — говорится в заявлении Попова.

Чемпионат
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 12:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
11
(7)
#11  Makc33   (Сегодня, 12:49)
  • +2
  •  (6)
online

Так то да,чиновник Пак ходит по утрам в кофейню попить кофе и повые....ться на окружающих,ну хобби у человека такое.А на улице стоял водитель который маялся в ожидании своего босса и предложил пацанам размяться,просто так от скуки
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#9  ЕРЖ   (Сегодня, 12:45)
  • -1
  •  (7)

Головой об кулак бился, вплоть до средней тяжести. Не прокатит отмазка, с таким подходом вас по первому эпизоду закатают до хруста - на все 7 лет, и пишите письма.
Упс, это про первый эпизод? Тогда адвокат вообще дебил - подозреваемый УЖЕ признал вину, а это заявление оценивается как отсутствие раскаяния - это идет в копилочку к отягчающим. 7 лет, голубь!


--------------------
Если в кране нет воды, то Тюмень идет вперед!
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#8  diego milito 22   (Сегодня, 12:41)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Адвокат Олег Попов- клоун и имя даже себе выбрал клоунское.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#7  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 12:40)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Кокорина спровоцировал сам потерпевший! Ахха! Он сказал подошедшему Кокорину. наверное: "Иди отсюда, белая русская свинья!" Умора просто, честное слово. Сейчас начнут всё наизнанку переворачивать "тихой сапой"....


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#6  grossmeister   (Сегодня, 12:40)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Адвокат ОЛЕГ ПОПОВ?! Кого-то ещё удивляет, что происходит клоунада?
Регистрация: 6.08.2012 [жалоба]
#5  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 12:38)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
На слабо взял. "Кокорин, а тебе слабо меня стулом ушатать?"


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#4  avnik  море (Сегодня, 12:38)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 46avangard
Вот что это напоминает:


Дык это было сразу ясно. ))) Тока кино надо было внимательно посмотреть. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#3  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 12:38)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
О! Похоже, начали включаться "подковёрные рычаги". Они что, не понимают, что тем самым окончательно дискредитируют всю "правоохранительную" систему? У простого человека и так нет веры ни во что, ни в государство и полицию... Васильевой (Сердюкова) им мало? на том процессе был изрядно подорван авторитет государства...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#2  46avangard   (Сегодня, 12:30)
  • +1
  •  (9)

Вот что это напоминает:
"Значит, драка произошла так. Рафик рассказывает, что они вместе со своими друзьями, дзюдоистами–тяжеловесами, мирно курили возле подъезда в 3 часа ночи. Значит, произошло совпадение, в тот момент, когда Рафик вытащил нож, чтобы его наточить, скрипач вышел из подъезда. Скрипач выходит, видит у него в руках нож. А Рафик как бы прячет нож и глаза прячет, будто говорит скрипачу: «Я не хочу на тебя смотреть». А этот нет, зашел в круг дзюдоистов и начал всем в глаза смотреть и говорит: «Я сильный, а вы – слабые дзюдоисты». Рафик говорит, он сам очки снял, по полу ударил и ногой начал свои очки топтать. Потом вытащил скрипку, начал разбивать об дверь подъезда, говоря: «Смотрите, какой я сильный скрипач». Дзюдоисты–тяжеловесы говорят: «Брат, мы не хотим с тобой драться». «Нет, посмотрите, какой я сильный». Как Кинг Конг бил себя в грудь, ребра все себе сломал. Даже после этого он не успокоился. Рафик друзьям говорит: «Давайте домой зайдем, он шизофреник». А скрипач говорит: «Нет, подождите». Локтем себе ударил в солнечное сплетение – внутреннее кровоизлияние. И еще говорит: «Вы – дзюдоисты, и я вам покажу прием». После чего взял себя за затылок и в окно первого этажа выкинул. Типа, смотрите, какой я прием знаю. Рафик с друзьями быстро прибежали в милицию, говорят: «Там человек сознание потерял, сумасшедший». Вот так это было по рассказам Рафика".
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#1  dobr25  Самарская область (Сегодня, 12:25)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
аха!Дал ему стул и упрашивал ударить, а потом просил крикнуть,чтобы валил в КИтай свой


--------------------
Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.