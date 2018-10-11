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Алана Мамаева выразила поддержку своему мужу (фото)

Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана поддержала мужа, заявив, что все еще его любит.



Ранее появилась информация, что Алана подала на развод с мужем, позднее Мамаева это опровергла.
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 12:44
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#6  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 13:05)
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online
Болеет за:
ЦСКА
В ссылке бросилось в глаза именно слова "поддержка" и "фото". Открывая ссылку, ожидал увидеть тётку в нижнем кружевном белье на мешках с долларами. Не оправдалось...
Ну, вообщем, пускай пока поддерживает. До возврата долгов. А потом (если не передумает и не сбежит) - в Нижний Тагил. На свиданку к мужу. С корзинкой домашних пирожков.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#5  СМЭУ  СССР (Сегодня, 13:04)
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Молодец Настоящая жена. Многим бы такую. Потом между собой разберутся, когда все утрясется. А пока надо держаться вместе, иначе зачем женились.
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
#4  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 12:56)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
В принципе нам тоже пофиг, любишь ты его или уже нет.
Вор должен сидеть в тюрьме.


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Believe LOKO (is reaL)

Бекао шлюxa
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#3  ЕРЖ   (Сегодня, 12:49)
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А на заднем фоне - Краснодар? Ах да, он же "деревня".
Одна сатана


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Если в кране нет воды, то Тюмень идет вперед!
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#2  alex1971  Курганская область (Сегодня, 12:48)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Это после кокса
Регистрация: 20.06.2018 [жалоба]
#1  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 12:47)
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да скажите вы ей уже, что Мамаева скоро в одних трусах Краснодар оставит, да ещё и с долгом.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
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