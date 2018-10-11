Сборная России определилась с формой на матч против шведов (фото)

Футболисты сборной России сыграют против национальной команды Швеции в домашнем, красном комплекте формы. Голкипер россиян выйдет на поле в синем комплекте.Матч состоит на стадионе "Калининград", в одноименном городе. Начало встречи - в 22:45 по московскому времени.