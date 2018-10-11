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Сборная России определилась с формой на матч против шведов (фото)

Футболисты сборной России сыграют против национальной команды Швеции в домашнем, красном комплекте формы. Голкипер россиян выйдет на поле в синем комплекте.



Матч состоит на стадионе "Калининград", в одноименном городе. Начало встречи - в 22:45 по московскому времени.
Теги: Сборная России Сборная Швеции
Сегодня, 12:57
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#1  46avangard   (Сегодня, 13:03)
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Сборная России определилась с формой на матч против шведов

Интересно, а "Ростов" когда-нибудь сыграет в форме ковра? )
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
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