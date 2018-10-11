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"Вся страна сейчас переживает за ребят!" - Ольга Бузова поддержала Кокорина и Мамаева

Телеведущая и певица Ольга Бузова поддержала Александра Кокорина и Павла Мамаева. Она написала сообщение жене Кокорина Дарье Валитовой.

"Милая моя, хорошая. Не переживай, все хорошо будет! Вся страна сейчас переживает вместе с вами! У вас есть сын, думать сейчас нужно о нем. Я верю в то, что все наладится", - написала Бузова.

Аккаунт Дарьи Валитовой в соцсети Ask.fm
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 13:02
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(1)
#3  junga  Сочи (Сегодня, 13:08)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ну вот и дождались, а то даже волнительно стало, Лопырева выступила, Канделака тоже, Бузова взяла паузу и бабах!


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#2  dobr25  Самарская область (Сегодня, 13:06)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
мда!наличие мозгов в ней не обнаруженно


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 13:03)
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  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
кто, например?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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