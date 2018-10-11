Стали известны комментаторы, которые будут работать на матче Россия - Швеция

Комментаторы Александр Кузмак и Кирилл Дементьев будут работать на матче Лиги наций УЕФА между сборными России и Швеции.Игра пройдет сегодня, 11 октября, в Калининграде, на стадионе "Калининград-Арена", вмещающей 35 016 человек. Начало - в 22:45 по московскому времени.На матче ожидается аншлаг.