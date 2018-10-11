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Стали известны комментаторы, которые будут работать на матче Россия - Швеция

Комментаторы Александр Кузмак и Кирилл Дементьев будут работать на матче Лиги наций УЕФА между сборными России и Швеции.

Игра пройдет сегодня, 11 октября, в Калининграде, на стадионе "Калининград-Арена", вмещающей 35 016 человек. Начало - в 22:45 по московскому времени.

На матче ожидается аншлаг.

СЭ
Теги: Сборная России Сборная Швеции
Сегодня, 13:19
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#5  Realist2000   (Сегодня, 15:44)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: karfagen
остается загадкой способ попадания человека с таким голосом на телевизор

Сегодня вполне логично - не даст уснуть в позднее время.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#4  karfagen  Dresden (Сегодня, 13:49)
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
остается загадкой способ попадания человека с таким голосом на телевизор
впрочем можно догадаться как


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
#3  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:34)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 46avangard
Назарова стихов...

повару не до стихов, интересно почему никто не требует его из профессии выкинуть, не пишут про позор и моральный облик
На Варшавском шоссе произошло ДТП с участием известного актера и телеведущего Дмитрия Назарова. Его автомобиль сбил пешехода


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#2  46avangard   (Сегодня, 13:27)
  • +3
  •  (3)
online

Тоже мне новость. Еще не все насчет Кокорина и Мамаева высказались, а они за комменторов тут постят. Еще Зюганова мнения не было, Назарова стихов... да мног кого, слава богу, хоть Бузова наконец отписалась.
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#1  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:23)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
а смысл? Черданцев на победу сборной уже поставил


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
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