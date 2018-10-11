Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Известная художница нарисовала портрет Кокорина и Мамаева своей грудью (фото)

Известная художница Ирина Романовская нарисовала скандальных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Правда рисунок она сделал очень оригинальным способом - вместо кистей Ирина использовала собственную грудь, а вместо краски - грязь. По ее словам, грязь она использовала, чтобы показать, как отвратительным поступком талантливые футболисты запачкали свою репутацию и упали из князи в грязи.

Известная художница нарисовала портрет Кокорина и Мамаева своей грудью (фото)


Картина называется "Хулиганы".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 13:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
19
(3)
#19  Barmaley   (Сегодня, 15:41)
  • 0
  •  (0)

Цитата: sparwik53
какая же у нее грудь стала грязная, теперь и не отмоет

Да такая же извращенка, как эти двое. Наверное оргазм получала от каждого портрета по нескольку раз. heart_eyes
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#18  xxd   (Сегодня, 15:16)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
А она могла бы нассать портреты?..)
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#17  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 15:07)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
joy
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
#16  Freddy   (Сегодня, 15:00)
  • +2
  •  (4)
online

говном нужно было рисовать
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#15  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 14:49)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Предлагаю такие новости комментировать исключительно матом. Или транслитом. Или вот так:
ЛПАНАЛРПМЛОРИДРИЛОРИЛГРИЛРИЛРМЛГРИГРРЛМРОИЛОРИ!!!!! stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#14  avnik  море (Сегодня, 14:36)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Кокорин и Мамаев спрашивают из изолятора:

- Как там в мире?
- Стабильность. Рогозин опять завалил ракету...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#13  sparwik53  Виктор (Сегодня, 14:29)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
какая же у нее грудь стала грязная, теперь и не отмоет
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#12  Fint  Москва (Сегодня, 14:21)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: shtnk19
Видео как рисует есть?

Кто же тебе порно здесь опубликует?
Пока она рисовала,- несколько раз оргазм получила... smiley
Идиотов у нас хватает, всякого пошиба, но почему-то в элитных слоях общества их процент зашкаливает... rage
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
#11  Borg  Burg (Сегодня, 14:17)
  • +4
  •  (4)

Ахренеть "нарисовала")))) Лица и фигуры нарисовала ручкой, а потом измазала все гавном))) Да и ххудожницей, судя по портрету Кокорина- ее сложно назвать.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#10  Volodia379   (Сегодня, 14:08)
  • +5
  •  (5)

Нет грудью уже не в тренде пусть попробует клитером вот это да! satisfied
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#9  NIK-68  Юг Руси (Сегодня, 13:59)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Их не грудью,их членом надо рисовать
Регистрация: 2.08.2015 [жалоба]
#8  Antip7   (Сегодня, 13:55)
  • +2
  •  (2)

На "Чемпионате" эта дамочка уже и фоткой в неглижЕ засветилась. Красивая.. что сказать, своего папика найдёт
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#7  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 13:47)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 46avangard
Кто только на этих 2ух дебилах хайпануть не хочет.

А по-русски нормально слабо выражаться, или всё американизмы будем перенимать?


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#6  46avangard   (Сегодня, 13:37)
  • 0
  •  (4)
online

"Известная художница"? )) Вау. Кто только на этих 2ух дебилах хайпануть не хочет. И всем то удается...
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#5  ЕРЖ   (Сегодня, 13:35)
  • +4
  •  (8)

Antip7,
Ну их только говном и рисовать. Чтоб на себя были похожи


--------------------
Если в кране нет воды, то Тюмень идет вперед!
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#4  SVN   (Сегодня, 13:35)
  • +1
  •  (3)

видео в студио!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
#3  Antip7   (Сегодня, 13:34)
  • +2
  •  (4)

А что за краски такие.. странные?
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#2  Spartacus1971   (Сегодня, 13:33)
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
А где её грудь,хоть бы показала.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#1  shtnk19  Москва (Сегодня, 13:32)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Видео как рисует есть?
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.