Футболисты лидера ФНЛ готовы бойкотировать матчи из-за долгов по зарплате

По информации Матч ТВ, в "Томи" сложилась тяжелая финансовая ситуация.Игроки уведомили руководство клуба, что начнут бойкотировать матчи, если в ближайшее время не будет подвижек по закрытию долгов. О забастовках речь пока не идет, футболисты тренируются в обычном режиме, однако ситуация может выйти из под-контроля.Игрокам должны премиальные за весь прошлый сезон, а долги по зарплате составляют уже больше трех месяцев. Некоторые новички, пришедшие в команду в летнее трансферное окно, вообще еще не получили ни одной зарплаты.На данный момент "Томь" делит с "Тамбовом" первое место в ФНЛ, набрав 31 очко.