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Футболисты лидера ФНЛ готовы бойкотировать матчи из-за долгов по зарплате

По информации Матч ТВ, в "Томи" сложилась тяжелая финансовая ситуация.

Игроки уведомили руководство клуба, что начнут бойкотировать матчи, если в ближайшее время не будет подвижек по закрытию долгов. О забастовках речь пока не идет, футболисты тренируются в обычном режиме, однако ситуация может выйти из под-контроля.

Игрокам должны премиальные за весь прошлый сезон, а долги по зарплате составляют уже больше трех месяцев. Некоторые новички, пришедшие в команду в летнее трансферное окно, вообще еще не получили ни одной зарплаты.

На данный момент "Томь" делит с "Тамбовом" первое место в ФНЛ, набрав 31 очко.

Матч ТВ
Теги: Томь
Сегодня, 13:44
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9
(1)
#9  Makc33   (Сегодня, 15:01)
  • -3
  •  (3)

Цитата: нетрал
Цитата: Volodia379
Откуда у Томска деньги у них же нет нефти и газа она же в Питере добывается! rage

действительно в Питере добываются В Москве продается...

Точно,питерцами и продается
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#8  Freddy   (Сегодня, 14:52)
  • +1
  •  (5)
online

пусть снимаются,такие команды не нужны в РПЛ
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#7  Parshin   (Сегодня, 14:47)
  • -1
  •  (3)

Надо создавать параллельную Премьер-лигу и ФНЛ - ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ
с небольшими зарплатами игроков, без иностранцев...
Тогда и денег будет хватать и в параллельной Премьер-лиге (Любительской ) добавится сразу 16 новых команд... ))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
#6  Schweinsteiger   (Сегодня, 14:34)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
вот выйдет томь в рпл ,и опять начнется. всё таки в чё то федун прав в совй программе


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#5  нетрал   (Сегодня, 14:23)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Volodia379
Откуда у Томска деньги у них же нет нефти и газа она же в Питере добывается! rage

действительно в Питере добываются В Москве продается...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#4  Volodia379   (Сегодня, 14:01)
  • +4
  •  (8)

Откуда у Томска деньги у них же нет нефти и газа она же в Питере добывается! rage
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#3  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 14:00)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Факел»
Ну так продавайте матчи! Кто запрещает? Типа предложите сопернику ты нам сто тыщ, а мы любого игрока, которого скажешь, на лавке оставляем.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 13:55)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Накой нам нужен такой вот "футбол"? это же ИЗВРАТ.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  нетрал   (Сегодня, 13:54)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
у мамая возьмите ...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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