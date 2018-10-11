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"Водка - это ужас!" - Кокорин отрицает, что употреблял крепкие спиртные напитки перед драками

Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников сообщил, что Александр Кокорин отрицает употребление наркотиков и крепких алкогольных напитков.

"Члены ОНК Москвы посетили сегодня в изоляторе временного содержания задержанных накануне вечером футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

В ходе разговора они категорически отрицали употребление наркотиков и крепких алкогольных напитков", – заявил Мельников.

"Я пил только пиво. Накрыло, потому что накануне была игра и я не спал всю ночь. Наркотики не употреблял. Водка – это ужас, виски лучше", – приводит Мельников слова Кокорина.

ТАСС
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 13:51
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(7)
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#34  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 16:28)
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online
Болеет за:
«Ростов»
А почему не открывают следствие в отношении правоохранительных органов? Почему сразу не задержали? Почему не сделали экспертизу?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#33  D_14  Мытищи (Сегодня, 15:45)
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Болеет за:
«Краснодар»
Немеркнущие слова Виктора Степановича Черномырдина:
"Лучше водки - хуже нет!"
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
#32  ЕРЖ   (Сегодня, 15:43)
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Цитата: DROOZD
даров Кутарба! ты чем руководствуешься впрягаясь за золотую гопоту?

Кутарба всегда руководствуется анальным жжением. В этот раз приступ был сильнее, чем обычно...


--------------------
Если в кране нет воды, то Тюмень идет вперед!
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#31  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 15:42)
  • 0
  •  (0)

откапали..
надо было сразу брать..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#30  stepanmlc   (Сегодня, 15:35)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
водка норм, пить надо уметь


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#29  Barmaley   (Сегодня, 15:34)
  • +1
  •  (3)

Блин. Устал он. Один тайм на замену отыграл и устал. Так ложись дома и отдыхай. А устал он после трех палок знакомой в ночном клубе. Вот это реально.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#28  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 15:29)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо К»
[quote=Kytarba][quote=robinzen]Он, видимо, считает, что пиво - не алкоголь. Ну, плохо чувак в школе учился.

Ганд0н пля.Отличник х.ув в школе .Что он считает тебе и не приснится...Причем здесь твой п1дарастический разговор.Пиво и крепкие спиртные напитки.Тварь пля.Дурак дураком,о ком то что то п1здит.Впрочем потому и дурак.[/quote]
smile[quote] Кутарба,ГандОн пля...Причем здесь твой п1дарастический разговор.Тварь пля.Дурак дураком,о ком то что то п1здит.Впрочем потому и дурак.[/quote] Животное с тобой нужно общаться на твоем языке-иначе ты не поймешь. smile
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#27  игра  г. Москва (Сегодня, 15:21)
  • 0
  •  (2)
online

А может пиво? - Нет- только вино! (с)
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#26  werty1001  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:11)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oblom
Водка лучше чем виски?Накинут пару лет за проявление неуважения к национальному напитку.

За оскорбление чувств верующих в божественное происхождение водки, вот Кокорин встрял, слава богу у него все свободное время на драки уходит и он картиночки в интернете не лайкает, а то совсем серьезный срок мог бы быть.
Регистрация: 7.06.2007 [жалоба]
#25  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 15:10)
  • -1
  •  (1)

Какая водка, только героин.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#24  DROOZD  брянск (Сегодня, 15:08)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kytarba
Цитата: Александр Иванов
Виски - тоже водка, даун!


Еще один дуб дубом.тоже водка пля.Дет.сад.

даров Кутарба! ты чем руководствуешься впрягаясь за золотую гопоту?


--------------------
fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#23  Freddy   (Сегодня, 15:05)
  • 0
  •  (0)
online

Водка – это ужас, виски лучше

да он и правда дэбил
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#22  oblom   (Сегодня, 14:45)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Водка лучше чем виски?Накинут пару лет за проявление неуважения к национальному напитку.
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
#21  casabl   (Сегодня, 14:44)
  • +2
  •  (2)

Лучше водки -хуже нет.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#20  ЕРЖ   (Сегодня, 14:32)
  • +5
  •  (7)

Цитата: Realist2000
Так это он еще и на трезвую голову делал?

Голова тут не причем. Он живет под управлением жопы. Так что он это - на трезвую жопу делал, и жопа теперь довольна - приключений - хоть отбавляй, правда все однообразные и возле параши


--------------------
Если в кране нет воды, то Тюмень идет вперед!
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#19  Amirovich   (Сегодня, 14:31)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
=) какая разница пьяный или трезвый ? =) накосячил - держи ответ .
Регистрация: 28.02.2015 [жалоба]
#18  waldemar  воронеж (Сегодня, 14:28)
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр Иванов
Виски - тоже водка, даун!

нет это САМОГОН
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
#17  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 14:27)
  • +9
  •  (9)

а почему не сделали анализы,в чем проблема,зачем спрашивать!? что это за детский сад?!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#16  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:27)
  • +3
  •  (3)

Грамотно. Я тоже так перед гаишниками оправдываюсь. Единственно, что правильнее говорить о квасе и безалкогольном пиве)))
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#15  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 14:23)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 46avangard
Итить-колотить, ты гдеж такое пиво то видел? )))


10. «Баладин: Дух Рождества» (Baladin: Esprit De Noel) – 40% крепости

9. «Брюдог: Потопи Бисмарка» (Brewdog: Sink The Bismarck) – 41% крепости

8. «Шоршбрау: Шоршбок 43» (Schorschbrau: Schorschbock 43) – 43% крепости

7. «Пивоварня Крутой Корабль: Обиликс» (Brouwerij t’ Koelschip: Obilix) – 45% крепости

6. «Брюдог: Конец Истории» (BrewDog: End of History) – 55% крепости

5. «Шоршбрау: Шоршбок 57» (Schorschbrau: Schorschbock 57) – 57% крепости

4. «Пивоварня Крутой Корабль: Начни Будущее» (Brouwerij t’ Koelschip: Start The Future) – 60% крепости

3. «Брюмайстер: Армагеддон» (Brewmeister: Armageddon) – 65% крепости

2. «Брюмайстер: Змеиный Яд» (Brewmeister: Snake Venom) – 67.5% крепости

1. «Пивоварня Крутой Корабль: Тайна Пива» (Brouwerij t’ Koelschip: Mystery of Beer) – 70% крепости


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#14  Kytarba  Сочи (Сегодня, 14:22)
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Александр Иванов
Виски - тоже водка, даун!


Еще один дуб дубом.тоже водка пля.Дет.сад.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#13  sparwik53  Виктор (Сегодня, 14:21)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Да пивом можно так нахлебаться, что мама не горюй - хуже водки эффект...

.....если выпьешь ящика два.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#12  Kytarba  Сочи (Сегодня, 14:16)
  • -8
  •  (14)
Болеет за:
«Химки»
[quote=robinzen]Он, видимо, считает, что пиво - не алкоголь. Ну, плохо чувак в школе учился.

Ганд0н пля.Отличник х.ув в школе .Что он считает тебе и не приснится...Причем здесь твой п1дарастический разговор.Пиво и крепкие спиртные напитки.Тварь пля.Дурак дураком,о ком то что то п1здит.Впрочем потому и дурак.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#11  Realist2000   (Сегодня, 14:15)
  • +7
  •  (9)
online

Так это он еще и на трезвую голову делал?
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#10  Antip7   (Сегодня, 14:13)
  • +1
  •  (1)

Цитата: 46avangard

Видимо посчитал, что если на писано на поллитровой бутылке "алк.17%"..

Итить-колотить, ты гдеж такое пиво то видел? )))

Еще и не такое видел. Портер.. ну ладно, для спортсмена пусть будет оЧепятка.. "1.7%"
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#9  46avangard   (Сегодня, 14:12)
  • +1
  •  (1)
online


Видимо посчитал, что если на писано на поллитровой бутылке "алк.17%"..

Итить-колотить, ты гдеж такое пиво то видел? )))
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#8  ЕРЖ   (Сегодня, 14:10)
  • +5
  •  (5)

Он и так дурак, без водки. Да и к кокосу больше привык, обезьяна


--------------------
Если в кране нет воды, то Тюмень идет вперед!
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#7  Antip7   (Сегодня, 14:09)
  • +3
  •  (3)

Цитата: robinzen
Он, видимо, считает, что пиво - не алкоголь. Ну, плохо чувак в школе учился.

Так и запишем, - "водка была ужас, отхлебнул и перешёл на виски", - отметил в протоколе следователь....


Видимо посчитал, что если на писано на поллитровой бутылке "алк.17%", то и после трех литров процент не изменится
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#6  46avangard   (Сегодня, 14:06)
  • +3
  •  (3)
online

Странно было бы, если он сказал что пьяный был. Веть это отягчающее. Хоть на это ума дурачку хватило. Хотя и то не полностью, про водку, виски и пиво ляпнул зря.
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#5  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:02)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Виски - тоже водка, даун!
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
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