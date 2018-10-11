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Роберт Мак: я убедил Семака в своей необходимости

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак рассказал о своей форме.

"Тренер сказал мне, что, если во время предсезонной подготовки я покажу, что хочу играть в "Зените", он захочет, чтобы я остался.

Я бился, как мог, и в итоге убедил тренера, в том, что необходим команде. Стараюсь приносить пользу в каждом матче, в котором принимаю участие.

Я зарядился уверенностью от главного тренера и очень рад, что часто выхожу на поле", — цитирует Мака пресс-служба петербургского клуба.
Теги: Мак Семак Зенит
Сегодня, 14:35
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(4)
#4  Freddy   (Сегодня, 15:02)
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online

Тренер сказал мне, что, если во время предсезонной подготовки я покажу, что хочу играть в "Зените", он захочет, чтобы я остался.

нашёл тренера))
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#3  daveG  MO (Сегодня, 14:54)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Теперь то без тебя точно никак, к сожалению. Будешь бегать за себя и за того парня, что с головой в соре


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#2  Батька   (Сегодня, 14:53)
  • -5
  •  (5)
online

кому это гомно интересно ?! давай про Мамая - зону - наколки его, что означают, как его за них спросят на зоне .... драки, больше видео, нарезок разных ... адвокатов кто что сказал ... !!!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#1  нетрал   (Сегодня, 14:36)
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
нормальная новость ..за 3 дня..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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