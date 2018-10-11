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Василий Уткин: отчим Кокорина и отец Мамаева очень похожи - у них нет мозгов

Футбольный комментатор Василий Уткин оценил поведение родителей нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

"Сегодня Кокорин-старший (он отчим, поэтому Логинов) выступил с извинениями за сына. Но с какими? Извинения перед Паком – с прямым указанием, что тот первый начал. И только перед Паком. Ну да, водителя ведь Саня не бил, во всяком случае на видеозаписи. Правда, компания, где он, несомненно, был главным, гасила дядьку на земле ногами, а он её не остановил.

Папа, нет у вас ни совести, ни стыда – стоило бы так сказать, но это было бы неточно. Потому что роднит двух пап, при внешних отличиях, отсутствие иной субстанции – мозгов", — написал Уткин.

Телеграм Василия Уткина
Теги: Кокорин Мамаев Уткин
Сегодня, 14:58
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(6)
#8  ckorp  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:12)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вот жирдяй-то... как всегда отметился.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#7  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:43)
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Васииилииий) их мозги Вам достались, поэтому умен за троих.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#6  валерьяныч   (Сегодня, 15:29)
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Болеет за:
«Зенит»
смотри не лопни от своего дерьма, самодовольный индюк. только ярлыки вешает всем
Регистрация: 18.05.2014 [жалоба]
#5  Евгений8  Санкт -Петербург (Сегодня, 15:26)
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Болеет за:
«Зенит»
эх Вася,Вася...то у тебя чиновник говно полное, нос затыкай и это провокация,то кокоша и мамаша совсем подонки конченные...теперь до отца,отчима добрался...они то чего тебе сделали,чтоб такие оценочные характеристики им давать,это дети их,горе у них в семье...разочаровал ты меня,мысли свои про футбол интересно всегда излагал,блок на Ютубе шикарный завел,вроде интеллигентный человек,а влез в этот блуд ...
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#4  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:13)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
@AShmurnov

либо этих зверьков отстранят от футбола, либо я отстранюсь от футбола и всех мальчишек и всю страну призову отстраниться вместе со мной. Вот такие дела...

надолго его хватит или очередной кафельников?)


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#3  avnik  море (Сегодня, 15:07)
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Болеет за:
«Спартак»
Вася когда бензин ослиной мочой разбавлял видимо лучше был? ))))

«Хороший пас в штрафную. Чалханоглу простреливает вдоль, но это было лишено шансов на успех. Нойер сегодня просто поймал определенный кураж».
«Нарушение правил. Похоже, что Шатов слишком хотел завладеть мячом. И дал по физиономии местному депутату».
«Ну и, учитывая цвет формы голкипера ЦСКА Тер Штегена, учитывая цвет поля как такового… Вы знаете, я думаю, что со всем своим авторитетом я присоединюсь ко всем этим природным цветам и объявлю вам антракт». Минуту молчит.
«Здесь, безусловно, был толчок в спину. Мяч останавливается аккурат в центральном поле. В свистке. Честно говоря, если не какие-нибудь джентльменские акты «Спартака», то я просто не понимаю, что можно противопоставить громокипящести этого углового» (игра действительно остановлена после фола в центре поля).


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#2  diego milito 22   (Сегодня, 15:05)
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
У Васи Уткина есть мозги. В них- одна извилина и она называется- прямая кишка.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  ЕРЖ   (Сегодня, 15:02)
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  •  (6)

Это у них семейное


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Если в кране нет воды, то Тюмень идет вперед!
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
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