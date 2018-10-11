Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

В "Енисее" определились с кандидатурой на замену Аленичеву

По информации источника, в случае увольнения Дмитрия Аленичева из "Енисея" одним из главных кандидатов на пост главного тренера команды будет Александр Тарханов.

Стороны уже провели предварительные переговоры.

Александр Тарханов — заслуженный тренер России, последним местом его тренерской работы был "Урал", который он возглавлял с 2016 по 2018 годы.

Sport24
Теги: Аленичев Тарханов Енисей
Сегодня, 15:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
12
(0)
#12  Freddy   (Сегодня, 16:23)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: serega_user
Цитата: Freddy
Со Спартаком то как раз все как на последний бой выходят(Карпин,Рахимов) да и с Енисеем только в концовке вырвали победу,а вот достаточно посмотреть статистику игр Урала при Тарханове с Цска и там все как на ладони

Это как статистика спартака при Лапочкине

Не мешай все в одну кучу,а что по твоему Спартак не проигрывает при Лапочкине?А вот Урал ни разу не выиграл у Цска при Тарханова,НИ РАЗУ,поэтому хорошо что Енисей уже сыграл дома с Цска
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#11  serega_user  serega_user (Сегодня, 16:04)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Freddy
Со Спартаком то как раз все как на последний бой выходят(Карпин,Рахимов) да и с Енисеем только в концовке вырвали победу,а вот достаточно посмотреть статистику игр Урала при Тарханове с Цска и там все как на ладони

Это как статистика спартака при Лапочкине
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#10  Parshin   (Сегодня, 16:01)
  • -2
  •  (2)

Видно судьба у мэтра А.Тарханова такая!?
Недаром у него и соответствующая фамилия: тархан - "странствующий торговец" !
Должен он вытянуть команду, ведь недаром есть такая старая поговорка: "Тот не родился, кто тархана проведет’ ))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
#9  Freddy   (Сегодня, 15:53)
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: serega_user
Ну вам то Аленичев по дружбе уже слил, карьерой своей пожертвовал. Все еще надеется, что обратно в спартак позовут.

Со Спартаком то как раз все как на последний бой выходят(Карпин,Рахимов) да и с Енисеем только в концовке вырвали победу,а вот достаточно посмотреть статистику игр Урала при Тарханове с Цска и там все как на ладони
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#8  serega_user  serega_user (Сегодня, 15:49)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Freddy
Прощай Енисей,хорошо что Енисей уже дома отнял очки у Цска,а то бы Тарханов как всегда слил Гинеру

Ну вам то Аленичев по дружбе уже слил, карьерой своей пожертвовал. Все еще надеется, что обратно в спартак позовут.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#7  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 15:45)
  • 0
  •  (2)

до Божовича всем далеко smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#6  Freddy   (Сегодня, 15:44)
  • +2
  •  (8)
online

Прощай Енисей,хорошо что Енисей уже дома отнял очки у Цска,а то бы Тарханов как всегда слил Гинеру
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#5  Realist2000   (Сегодня, 15:42)
  • +1
  •  (9)
online

Большая глупость.Енисей был играющей командой и следовало немного подождать - результат бы пришел.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#4  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 15:41)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: 46avangard
На мой взгляд не лучшая кандидатура для спасения комманды.

Тарханов как раз классический "спасатель", сколько раз клубы оставлял в вышке. Хотя он бы сейчас и Уралу пригодился, в структуре которого трудится.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
#3  RenarTickle  Москва (Сегодня, 15:40)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Круговорот тренеров в лиге...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#2  46avangard   (Сегодня, 15:37)
  • -2
  •  (8)
online

На мой взгляд не лучшая кандидатура для спасения комманды.
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#1  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 15:35)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Динамо К»
Кого только не тренировал Тарханов-наверное рекордсмен по количеству клубов. smile
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.