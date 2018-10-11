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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Нас очень жестко оскорбили, и мы сорвались" - Павел Мамаев дал первый комментарий после драк (34)
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Александр Кокорин: ужасная история. Очень сожалею
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин заявил, что сожалеет о том, что принял участие в драке.
"Вчера где-то до трех ночи мы были в отделении. Там проводили допросы и разные другие следственные действия. Потом нас отвезли на медицинскую экспертизу. Ну а после мы вообще не понимали, что происходит и куда нас возят.
Ужасная история. Очень сожалею. Нас оскорбляли, мы завелись. Не надо было. Мы не были пьяные, просто на взводе каком-то", - цитирует Кокорина "Комсомольская правда".
"Вчера где-то до трех ночи мы были в отделении. Там проводили допросы и разные другие следственные действия. Потом нас отвезли на медицинскую экспертизу. Ну а после мы вообще не понимали, что происходит и куда нас возят.
Ужасная история. Очень сожалею. Нас оскорбляли, мы завелись. Не надо было. Мы не были пьяные, просто на взводе каком-то", - цитирует Кокорина "Комсомольская правда".
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