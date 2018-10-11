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Александр Кокорин: ужасная история. Очень сожалею

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин заявил, что сожалеет о том, что принял участие в драке.

"Вчера где-то до трех ночи мы были в отделении. Там проводили допросы и разные другие следственные действия. Потом нас отвезли на медицинскую экспертизу. Ну а после мы вообще не понимали, что происходит и куда нас возят.

Ужасная история. Очень сожалею. Нас оскорбляли, мы завелись. Не надо было. Мы не были пьяные, просто на взводе каком-то", - цитирует Кокорина "Комсомольская правда".
Теги: Кокорин
Сегодня, 16:09
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19
(9)
#19  vertel  латвия (Сегодня, 18:11)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Самое ужасное, что могло произойти, а до Кокорина это не дошло- можно было нарваться. Если бы "потерпевший" оказался бы боксёром, борцом, а ещё хлеще- с ножом или огнестрельным оружием и покалечил бы, поставив крест на карьере, и это ещё в лучшем случае. Поэтому должна быть ему наука- не ввязываться ни в какие истории.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
#18  Академия   (Сегодня, 17:22)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Рубин»
после стрип клуба действительно на взводе находишься)))
Регистрация: 20.06.2016 [жалоба]
#17  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 17:18)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Parshin
и, понятно, ответят, по соответствующим статьям кодексов, скорее всего - штраф и пару лет условно...

Будет 2 варианта, либо условное наказание, либо реальный срок и подгонят по какую нить амнистию, либо сам Вова что либо подпишет о снисхождении. Сидеть за такое, как все остальные бы присели, да надолго - они точно не будут....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#16  zenitchik123   (Сегодня, 17:04)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
с утра на взводе...утро добрым не бывает? д.сад пля
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#15  casabl   (Сегодня, 17:03)
  • -1
  •  (5)

Будет ржачка, если этих придурков отмажут.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#14  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 16:46)
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: 46avangard
так закрыли его на 48 часов

Это я знаю. Меня другое интересует: упакуют ли его в СИЗО? И какую жалостливую балладу он исполнит на публику? Тренер то его говорит, что он маленький ссунишка.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#13  Parshin   (Сегодня, 16:44)
  • +1
  •  (3)

Кокорин и Мамаев свое некрасивое дело уже сделали и залетели на видео и, понятно, ответят, по соответствующим статьям кодексов, скорее всего - штраф и пару лет условно...
ГЛАВНОЕ и положительное в другом - этот криминальный эпизод - наглядный урок другим молодым и не очень футболистам: Ребята, ТАК НЕЛЬЗЯ - нынче подобное может не проскочить - кругом сейчас снимают и выкладывают в Сеть (!!!) -. можно и поплатиться!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
#12  dima94  королев (Сегодня, 16:44)
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Ну и народ им попался... Сначала их оскорбили в Сапсане. Потом на их толпу напал водитель.А затем в кафе какой-то чиновник ударился своей головой о стул в руках Кокорина!


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Ворчунишка-хулиган
Регистрация: 29.07.2007 [жалоба]
#11  Болела  г.Москва (Сегодня, 16:42)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Отмажут. Уже обо всем договорились. Недаром Коко на видео довольно ухмыляется.


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Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Регистрация: 25.11.2010 [жалоба]
#10  filin89  Коми Африка (Сегодня, 16:41)
  • +9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Не были пьяные, просто на взводе каком-то... Ну ахyeть отмаз! Всем скопом, хyй знает от чего, были на взводе каком-то!! Ясно дело на каком, всю ночь под спидами тряслись, под утро отходняк и депресняк, от того и агрессия.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#9  Руслан Сергеев   (Сегодня, 16:38)
  • +1
  •  (3)

2 года лесоповала!
Регистрация: 13.05.2016 [жалоба]
#8  46avangard   (Сегодня, 16:34)
  • -2
  •  (2)
online

Макс. Р. :То есть мелкий Кокошка. Вот где реально подлая и мерзкая тварь

так закрыли его на 48 часов сегодня
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#7  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 16:30)
  • +5
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
«Ужасная история. Очень сожалею», - сказал Кока и хитро улыбнулся. И почему я не верю лживым, пустым соплям М&К? Наверное, потому, что слышал подобное от присаженных бакланов сотни раз…. Но всё это шелуха. Вот кто меня сейчас, действительно, занимает, так это Фокс… Тьфу. То есть мелкий Кокошка. Вот где реально подлая и мерзкая тварь. На двух видео этот гнилой провокатор больше всех выделялся, выпрыгивая из-за спины старших и размахивая своими макаронными конечностями. Интересно, что этот мурзилка тряпошный сейчас споёт?
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#6  sparwik53  Виктор (Сегодня, 16:26)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
не футболисты, а ОРУЖИЕ какое-то, были на взводе ,вот и выстрелили. Не надо спускать себя с предохранителя.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#5  Батька   (Сегодня, 16:21)
  • +4
  •  (8)

Ну сейчас будут отмазываться .... что провоцировали, оскорбляли и так далее .... накуя в машину чужую полезли ??
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#4  chubook   (Сегодня, 16:16)
  • +4
  •  (10)

да и так два раза подряд в течении нескольких часов бедных мальчиков оскорбляли , подонки : водитель и депутат ... разве нельзя понять , что парни после стриптиз клуба на взводе, так как хранят верность своим подругам, и как раз об этом рассказывали милым девушкам,которые были с ними и своим молодым друзьям...
Регистрация: 26.07.2007 [жалоба]
#3  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 16:14)
  • +8
  •  (12)
online
Болеет за:
ЦСКА
То что били 5м это подло, а то что за базар заставили ответить это респект.
Но брата все же дома пару раз приложи в голову, сучонок он у тебя ростет.
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#2  spartak-higway  Москва (Сегодня, 16:13)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Следствие попросит суд заключить под стражу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, подозреваемых в хулиганстве.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

"Как ожидается, следователь завтра в суде будет ходатайствовать о заключении Кокорина и Мамаева под стражу", - сказал он.


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
#1  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 16:12)
  • +2
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Что-то на допросе видео сожеления о содеяном в груповом приступлении по лицу не видно, а вот ухмылка заметна над нами простыми людьми.
Теперь оба гаденыша извиваются перед наказанием как земные твари.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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