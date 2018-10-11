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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Иностранный журналист - о Кокорине: лицо аморальной беззаботности современного футбола (фото)
Журналист BBC и RT Данни Армстронг на своей странице в твиттере высказался о форварде "Зенита" Александре Кокорине, который из-за драки задержан на 48 часов.
"Самодовольный экс-форвард "Зенита" и сборной России Александр Кокорин в наручниках после полицейского допроса, связанного с избиением двух человек в Москве, включая нанесение удара чиновнику стулом по голове. Лицо аморальной беззаботности современного футбола, - написал Армстронг.
"Самодовольный экс-форвард "Зенита" и сборной России Александр Кокорин в наручниках после полицейского допроса, связанного с избиением двух человек в Москве, включая нанесение удара чиновнику стулом по голове. Лицо аморальной беззаботности современного футбола, - написал Армстронг.
A smug-looking ex-Zenit & Russia striker Aleksandr Kokorin in handcuffs after his police interrogation for beating two men in a Moscow attack, including hitting a government official in the head with a chair. Poster boy for modern footballers’ amoral nonchalance. pic.twitter.com/gidPNRTQLN— Danny Armstrong (@DannyWArmstrong) October 11, 2018
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