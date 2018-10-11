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Иностранный журналист - о Кокорине: лицо аморальной беззаботности современного футбола (фото)

Журналист BBC и RT Данни Армстронг на своей странице в твиттере высказался о форварде "Зенита" Александре Кокорине, который из-за драки задержан на 48 часов.

"Самодовольный экс-форвард "Зенита" и сборной России Александр Кокорин в наручниках после полицейского допроса, связанного с избиением двух человек в Москве, включая нанесение удара чиновнику стулом по голове. Лицо аморальной беззаботности современного футбола, - написал Армстронг.

Теги: Кокорин
Сегодня, 16:24
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19
(6)
#19  vertel  латвия (Сегодня, 17:57)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Этот Армстронг, очевидно, далеко не умён, потому что можно привести в пример десятки, если не сотни, фото английских, и не только, футболистов не с ангельскими личиками.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
#18  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 17:54)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: begemot218
Дебил,ему срок грозит, а он улыбается... в какой мы стране живем..

Так дебил же...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#17  ld1964   (Сегодня, 17:51)
  • 0
  •  (2)

Цитата: Zamba
в лучшем случае вскользь по руке\плечу

Косой был, промазал.
Регистрация: 16.06.2017 [жалоба]
#16  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 17:41)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Что-то на допросе видео сожеления о содеяном в груповом приступлении по лицу не видно, а вот ухмылка заметна над нами простыми людьми.
Теперь оба гаденыша извиваются перед наказанием как земные твари.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#15  begemot218  томск (Сегодня, 17:37)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Дебил,ему срок грозит, а он улыбается... в какой мы стране живем..
Регистрация: 2.04.2010 [жалоба]
#14  ythe  Ё-бург (Сегодня, 17:28)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
думал что они просто дебилы, а они....


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#13  Sesk   (Сегодня, 17:27)
  • -6
  •  (10)

Не вешай нос, Саня!
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
#12  ajax101  Москва (Сегодня, 17:21)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Poshehonec
А откуда информация про экс-зенитовца?)


наверное "из заслуживающих доверие источников"...
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#11  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:02)
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: DROOZD
куёво ,что не по твоей руке (плечу)
или плечу (руке) старины Kytarba.аминь

куево, что видео с твоими пьянками и драками не обсудили по всем федеральным каналам, а потом дело уровня участкового не отдали в ГСУ


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#10  DROOZD  брянск (Сегодня, 17:00)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
стулом по голове?
на видео в лучшем случае вскользь по руке\плечу

куёво ,что не по твоей руке (плечу) wink
или плечу (руке) старины Kytarba.аминь


--------------------
fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#9  46avangard   (Сегодня, 16:38)
  • +1
  •  (7)
online




Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#8  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 16:35)
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вешайте на них скрипалей:))) как раз двое:))
Под описание подгоните:))
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#7  на и мудрейший  север (Сегодня, 16:31)
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Skyline
Уж не бриташкам тыкать. Вспомните Джонсона и заткнитесь

о да ..!отморозок каких поискать ..
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#6  46avangard   (Сегодня, 16:30)
  • +2
  •  (4)
online

экс-форвард "Зенита"

а с ним разве расторгли контракт уже? Журналисты блин иностранные..
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#5  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:29)
  • -10
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
стулом по голове?
на видео в лучшем случае вскользь по руке\плечу


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#4  Skyline  СПБ (Сегодня, 16:29)
  • -7
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Уж не бриташкам тыкать. Вспомните Джонсона и заткнитесь


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#3  Poshehonec  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:29)
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
А откуда информация про экс-зенитовца?)
Регистрация: 5.10.2018 [жалоба]
#2  Schweinsteiger   (Сегодня, 16:28)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
экс-форвард)


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#1  нетрал   (Сегодня, 16:27)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
в кандалах и с гирей на ноге..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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