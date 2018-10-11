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Следствие попросит об аресте Кокорина и Мамаева

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рискуют оказаться под стражей.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте футболистов, сообщает ТАСС.

Сейчас Кокорин и Мамаев задержаны для проведения следственных мероприятий. Они считаются подозреваемыми по делу о хулиганстве и находятся в изоляторе временного содержания.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 17:18
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(7)
#15  Makc33   (Сегодня, 18:08)
  • -1
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Цитата: robinzen
Не, под стражу судья их не отдаст. В этом смысле - не представляют общественной опасности... разъедутся по клубам для начала, для разговора....

Никуда они не разьедутся,даже если отпустят подписка о не выезде
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#14  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 17:58)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не, под стражу судья их не отдаст. В этом смысле - не представляют общественной опасности... разъедутся по клубам для начала, для разговора....


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#13  Maks  Москва (Сегодня, 17:55)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
теперь за них будут бороться лучшие ИТК страны, кому же повезет?


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Истина бывает часто настолько проста, что в неё не верят
Регистрация: 10.01.2006 [жалоба]
#12  бульбаш  белгород (Сегодня, 17:54)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
Цитата: fox771
ну арест -жестка как-то ! парням играть надо !
но щас придет один мусорок и всё нам обьяснит доходчиво ! он любит ветки про Зенит

Хабиб покуролесил в лас вегасе и встретился с Путиным
Кокорин покуролесил в москве...

Х-ЛЬ ХАБИБА ТРОГАТЬ ТАМ СОВСЕМ ДРУГАЯ СИТУАЦИЯ ,НЕ НАДО ЕГО К ЭТИМ ПОЛУДУРКАМИ ПРИРАВНИВАТЬ
Регистрация: 8.05.2016 [жалоба]
#11  qbbq12q  Пенза (Сегодня, 17:48)
  • 0
  •  (4)
online

Я думаю, что в этом деле всё будет зависеть от судьи...как человека даже просто.
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
#10  styh  Советский Союз (Сегодня, 17:45)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
В тюрьму.


--------------------
Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#9  qbbq12q  Пенза (Сегодня, 17:43)
  • -3
  •  (3)
online

Не верю,что их посадят. Если это и произойдет, то максимум на год - 1, 5 года..
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
#8  Шмайхель   (Сегодня, 17:34)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Глеб
но уёбушек надо наказывать, хоть Мамаева, хоть Кокорина, хоть Путина.
При определённом количестве бабла и связей ,человек ,в этом поганом государстве ,становится неподсудным и это страшно .

Цитата: Zamba
Хабиб покуролесил в лас вегасе и встретился с Путиным
Кокорин покуролесил в москве..
и встретится с Ельциным?


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#7  junga  Сочи (Сегодня, 17:28)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте футболистов,


Ну это обычная практика, следаки всегда кудахчут об аресте и сизо, но по таким делам врят ли суд даст, максимум домашний арест. Поручителей много будет, плюс первоход, нее, не закроют


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#6  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:27)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fox771
ну арест -жестка как-то ! парням играть надо !
но щас придет один мусорок и всё нам обьяснит доходчиво ! он любит ветки про Зенит

Хабиб покуролесил в лас вегасе и встретился с Путиным
Кокорин покуролесил в москве...


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#5  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 17:25)
  • -6
  •  (14)
online
Болеет за:
ЦСКА
А то убегут? Сгинут?:) Один в 20ти тысячных валуйках растворится, а второй в Подольске перекроется...
Театр абсурда, а не страна...
Все выпрыгивают из штанов, чтобы прогнуться по сильнее...
Докатились, за 30 лет родину на столько в дерьмо втоптали, что теперь если ты проститутка или вор значит при чинах и погонах....
Тьфу , противно читать...
Зато всякие пида*моты типа соловья и прочих бесов, кричат на перебой какая сильная страна и как мы всех затопчим в случае войны...
Когда в случае кипиша 95% населения Москвы тут же из страны с*ебнет, и кисель с Соловьевым в первом самолёте....
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#4  begemot218  томск (Сегодня, 17:24)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Что за дебилизм... если виноваты..вы там должны быть.. а если нет пусть идут и похмеляються..
Регистрация: 2.04.2010 [жалоба]
#3  nofrills  Москва (Сегодня, 17:24)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
да не будет им ничего, они же дети. да и пострадавшие наверняка задний ход дадут.
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#2  Глеб  Город над вольной Невой (Сегодня, 17:23)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Жёстко, да, но справедливо.
Понятно, что из них делают показательный процесс, но уёбушек надо наказывать, хоть Мамаева, хоть Кокорина, хоть Путина.
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#1  fox771  Питер-Ленинград (Сегодня, 17:21)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
ну арест -жестка как-то ! парням играть надо !
но щас придет один мусорок и всё нам обьяснит доходчиво ! он любит ветки про Зенит


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Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
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