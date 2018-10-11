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Общественная комиссия Москвы: Мамаева поместили в камеру с ранее судимым. Это незаконно

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал, в каких условиях содержатся в изоляторе временного содержания задержанные на 48 часов футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Оба имеют статус подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Максимальное наказание по ней – семь лет лишения свободы. 8 октября игроки участвовали в нападении на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и чиновника Минпромторга Дениса Пака.

– Кокорин и Мамаев выглядели сильно уставшими, – заявил Мельников, который побывал у задержанных. – Они ночь не спали после проведения следственных мероприятий, помимо этого их много возили в автозаке – брали анализы и даже в травмпункт. Сейчас просто хотят поспать.

– Где их разместили?

– С сегодняшнего утра они содержатся в изоляторе временного содержания по Северо-Восточному административному округу в двух разных трехместных камерах с другими обвиняемыми.

– Сокамерники Кокорина и Мамаева ранее отбывали наказание?

– Один из подозреваемых, который содержится в одной камере с Мамаевым, заявил, что был ранее отбывал тюремное наказание.

– Разве это законно?

– В соответствие с Федеральным законом № 103 не допускается содержание ранее отбывавших наказание с ранее несудимыми.

– Адвокат Мамаева добивается перевода своего подзащитного? Как такое было допущено?

– Я не могу за него говорить. Но наша организация дала соответствующую рекомендацию руководству учреждения. Она обратила на это внимание.

– Какова позиция игроков?

– Оба отрицают употребление наркотиков. При этом говорят, что пили пиво, которое повлияло на них негативно, потому что они всю ночь не спали, когда ехали в поезде. Другого алкоголя они не употребляли.

– Футболисты раскаиваются?

– Оба надеются продолжить спортивную карьеру после разрешения всех проблем. Они раскаиваются в совершенном, понимают, что переборщили, и частично признают вину – мы не стали углубляться.

– Что дальше будет с Кокориным и Мамаевым?

– В ближайшее время им будет выбрана мере пресечения. Либо они останутся под домашним арестом, либо их переведут в следственный изолятор. В этом случае они наверняка будут содержатся в спецблоке, потому их дело резонансное. Вряд ли будут серьезно нарушаться их права. По мере возможности мы будем это контролировать и проверим их дела в ближайшее время.

– Каковы условия в спецблоках?

– Это маломерные камеры с постоянным видеонаблюдением.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мамаев
Сегодня, 18:19
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#4  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 18:47)
  • +2
  •  (2)
online

Судить должны по закону,как поломается . Единственное нужно это делать всегда ,и со всеми.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#3  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 18:45)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо К»
По ходу тот ранее судимый сокамерник при виде наколок Мамаева от страха обоссался и уступил ему лучшее место smile
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#2  VIOLATOR  Новосибирск (Сегодня, 18:27)
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
К Дэнни Трахо их в одну камеру! smirk
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
#1  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 18:24)
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  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ну где балаболки которые тут доказывает что система к нам всегда права? А что сразу не в дильфин или в лебедь отвезли???
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
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