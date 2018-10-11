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Ростов-на-Дону Ахмат
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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Общественная комиссия Москвы: Мамаева поместили в камеру с ранее судимым. Это незаконно
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал, в каких условиях содержатся в изоляторе временного содержания задержанные на 48 часов футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Оба имеют статус подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Максимальное наказание по ней – семь лет лишения свободы. 8 октября игроки участвовали в нападении на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и чиновника Минпромторга Дениса Пака.
– Кокорин и Мамаев выглядели сильно уставшими, – заявил Мельников, который побывал у задержанных. – Они ночь не спали после проведения следственных мероприятий, помимо этого их много возили в автозаке – брали анализы и даже в травмпункт. Сейчас просто хотят поспать.
– Где их разместили?
– С сегодняшнего утра они содержатся в изоляторе временного содержания по Северо-Восточному административному округу в двух разных трехместных камерах с другими обвиняемыми.
– Сокамерники Кокорина и Мамаева ранее отбывали наказание?
– Один из подозреваемых, который содержится в одной камере с Мамаевым, заявил, что был ранее отбывал тюремное наказание.
– Разве это законно?
– В соответствие с Федеральным законом № 103 не допускается содержание ранее отбывавших наказание с ранее несудимыми.
– Адвокат Мамаева добивается перевода своего подзащитного? Как такое было допущено?
– Я не могу за него говорить. Но наша организация дала соответствующую рекомендацию руководству учреждения. Она обратила на это внимание.
– Какова позиция игроков?
– Оба отрицают употребление наркотиков. При этом говорят, что пили пиво, которое повлияло на них негативно, потому что они всю ночь не спали, когда ехали в поезде. Другого алкоголя они не употребляли.
– Футболисты раскаиваются?
– Оба надеются продолжить спортивную карьеру после разрешения всех проблем. Они раскаиваются в совершенном, понимают, что переборщили, и частично признают вину – мы не стали углубляться.
– Что дальше будет с Кокориным и Мамаевым?
– В ближайшее время им будет выбрана мере пресечения. Либо они останутся под домашним арестом, либо их переведут в следственный изолятор. В этом случае они наверняка будут содержатся в спецблоке, потому их дело резонансное. Вряд ли будут серьезно нарушаться их права. По мере возможности мы будем это контролировать и проверим их дела в ближайшее время.
– Каковы условия в спецблоках?
– Это маломерные камеры с постоянным видеонаблюдением.
"Спорт-Экспресс"
Оба имеют статус подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Максимальное наказание по ней – семь лет лишения свободы. 8 октября игроки участвовали в нападении на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и чиновника Минпромторга Дениса Пака.
– Кокорин и Мамаев выглядели сильно уставшими, – заявил Мельников, который побывал у задержанных. – Они ночь не спали после проведения следственных мероприятий, помимо этого их много возили в автозаке – брали анализы и даже в травмпункт. Сейчас просто хотят поспать.
– Где их разместили?
– С сегодняшнего утра они содержатся в изоляторе временного содержания по Северо-Восточному административному округу в двух разных трехместных камерах с другими обвиняемыми.
– Сокамерники Кокорина и Мамаева ранее отбывали наказание?
– Один из подозреваемых, который содержится в одной камере с Мамаевым, заявил, что был ранее отбывал тюремное наказание.
– Разве это законно?
– В соответствие с Федеральным законом № 103 не допускается содержание ранее отбывавших наказание с ранее несудимыми.
– Адвокат Мамаева добивается перевода своего подзащитного? Как такое было допущено?
– Я не могу за него говорить. Но наша организация дала соответствующую рекомендацию руководству учреждения. Она обратила на это внимание.
– Какова позиция игроков?
– Оба отрицают употребление наркотиков. При этом говорят, что пили пиво, которое повлияло на них негативно, потому что они всю ночь не спали, когда ехали в поезде. Другого алкоголя они не употребляли.
– Футболисты раскаиваются?
– Оба надеются продолжить спортивную карьеру после разрешения всех проблем. Они раскаиваются в совершенном, понимают, что переборщили, и частично признают вину – мы не стали углубляться.
– Что дальше будет с Кокориным и Мамаевым?
– В ближайшее время им будет выбрана мере пресечения. Либо они останутся под домашним арестом, либо их переведут в следственный изолятор. В этом случае они наверняка будут содержатся в спецблоке, потому их дело резонансное. Вряд ли будут серьезно нарушаться их права. По мере возможности мы будем это контролировать и проверим их дела в ближайшее время.
– Каковы условия в спецблоках?
– Это маломерные камеры с постоянным видеонаблюдением.
"Спорт-Экспресс"
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