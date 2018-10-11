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Адвокат: Кокорин отличный спортсмен, примерный сын и любящий отец

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина объяснил его поведение "роковым стечением обстоятельств".

"Он отличный спортсмен, примерный сын и любящий отец", - цитирует адвоката журналист BBC Russia Лиза Фохт.
Теги: Кокорин
Сегодня, 20:27
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#10  Миша Люберцы   (Сегодня, 21:13)
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online
Болеет за:
«Спартак»
У Коко , куево с мозгами. Да и откуда им взяться : образование - не законченное среднее ... Кроме, как по мячу бить и деньги считать , в голове ничего - не происходит. Скорее наше правосудие, упекут за решётку - корейца с шофером , чем этих двух дебилов. Я представляю, какая сейчас очередь из адвокатов и правозащитников , выстроилась в защиту этих распи.дяев... Все хотят заработать... Вся эта история - скорее болтовня и спектакль. Попи.дят все: от чиновников, до тружеников села и успокоятся... Денег хватит всем ....
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
#9  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 20:57)
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online
Болеет за:
«Спартак»
"...и отличный работник. а вы не знаете - так не говорите" (с) :))))
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#8  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:52)
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laughing


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#7  suarez   (Сегодня, 20:42)
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Болеет за:
«Зенит»
...заботливый брат, верный друг...
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#6  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 20:42)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Он отличный спортсмен, примерный сын и любящий отец

и ху...вый человек...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#5  Realist2000   (Сегодня, 20:38)
  • +4
  •  (8)
online

И забыл добавить,что опасен для окружающих...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#4  Гастэряну   (Сегодня, 20:32)
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прикольно будет, если адвокат проиграет дело, а кокоша пистанет ему табуреткой по кумполу
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#3  fd65   (Сегодня, 20:30)
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online
Болеет за:
«Спартак»
И вообще скромный и непьющий человек.... laughing
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#2  Daniel Amokachi   (Сегодня, 20:28)
  • +4
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online

И это даёт ему право так себя вести?
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#1  VirGON   (Сегодня, 20:28)
  • +4
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online

да неужели laughing
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
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