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Павел Мамаев зашел в зал суда

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев зашел в зал суда, где пройдет слушание по его делу. Хавбек вместе с форвардом "Зенита" Александром Кокориным подозреваются в нападении на водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также на федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Им грозит либо заключение под стражу, либо домашний арест.

Слушания по делу Мамаева начинаются с запозданием из-за того, что его адвокат до сих пор не прибыл в здание суда. Кокорин же в настоящий момент ждет решения суда.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мамаев
Сегодня, 20:28
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#1  pisto   (Сегодня, 20:48)
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Болеет за:
«Зенит»
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Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
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