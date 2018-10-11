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Александр Кокорин заявил, что хочет извиниться перед Паком

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин заявил, что хотел бы извиниться перед чиновником Минпромторга Денисом Паком, которого ударил стулом в кафе.

Сейчас Кокорин ожидает решение суда.
Теги: Кокорин
Сегодня, 20:30
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#2  сынок  CCCP (Сегодня, 20:35)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр Ковалёв
Кирилла Кокорина - младшего брата Александра, арестовали.
https://vk.com/wall-112510789_1743846


Первый Коко полетел))

все логично...
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
#1  Александр Ковалёв   (Сегодня, 20:31)
  • -1
  •  (1)

Кирилла Кокорина - младшего брата Александра, арестовали.
https://vk.com/wall-112510789_1743846


Первый Коко полетел))
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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