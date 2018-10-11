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Брат Александра Кокорина арестован на два месяца

Кирилл Кокорин, который является младшим братом нападающего "Зенита" Александра Кокорина, арестован Тверским судом Москвы на два месяца, сообщает телеграм-канал 112.

Напомним, что Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев подозреваются в нападении на водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также на федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. С ними также находился и Кирилл.
Теги: Кокорин
Сегодня, 20:35
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(5)
#21  сынок  CCCP (Сегодня, 21:12)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ninja
Цитата: сынок
до 8декабря Кокорин в сизо будет
судья обьявил только что

капец что тогда мамаева ждет

То же самое

я про после двух месяцев...он то поболее участвовал...
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
#20  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 21:06)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: идим1986ЦСКА
а тут за сломанный нос в сизо упаковали.. нашли террористов, уроды ....

воровать надо МНОГО... сажают за МАЛО. А здесь - просто резонанс, ибо достали всех...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#19  Фонтанка  Питер (Сегодня, 21:05)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сынок
до 8декабря Кокорин в сизо будет
судья обьявил только что

капец что тогда мамаева ждет

Ну да, по России24 передали.


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#18  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 21:03)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сынок
до 8декабря Кокорин в сизо будет
судья обьявил только что

капец что тогда мамаева ждет

тоже до 8 го арестуют. Такое было ходатайство следствия


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#17  Ninja   (Сегодня, 21:02)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: сынок
до 8декабря Кокорин в сизо будет
судья обьявил только что

капец что тогда мамаева ждет

То же самое
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#16  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 21:02)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Ну собственно как и было очевидно устроили показательную порку...
У нас люди миллиардами воровали на домашнем аресте сидели, а тут за сломанный нос в сизо упаковали.. нашли террористов, уроды ....
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#15  сынок  CCCP (Сегодня, 21:01)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
до 8декабря Кокорин в сизо будет
судья обьявил только что

капец что тогда мамаева ждет
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
#14  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 20:54)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Младшего упаковали на 2 месяца. Думаю на него и сольют все.
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#13  Prokurator  Столица империи (Сегодня, 20:50)
  • 0
  •  (4)

Скорее всего Кокосу больше чем пара месяцев в СИЗО не светит. Пока похоже,что просто отпустят под залог / домашний арест. По Мамаеву сложнее. А бро запросто может и задержаться в местах не столь отдаленных.


--------------------
Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
#12  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:46)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сынок
туфта какая то...журналюги одно...суд другое...менты третье

путаются в показаниях?)


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#11  оптимист  чебоксары (Сегодня, 20:46)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Оо, счас денюшку этих ребят попилят... Судьи, адвокаты и прочая...
Регистрация: 10.10.2009 [жалоба]
#10  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 20:45)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да никого не арестуют! нет от них сейчас общественной опасности, они сейчас под микроскопом, судья это учтет... Обычного простого парня бы арестовали, да...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#9  Antip7   (Сегодня, 20:43)
  • +4
  •  (4)

А тот бугай, который водилу бил где?
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#8  сынок  CCCP (Сегодня, 20:42)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
Заслуживает

вроде суд отклонил просьбу...
Просьба об аресте Кирилла Кокорина — брата футболиста — отклонена, следует из данных картотеки Тверского суда.
на рбк пишут

https://mos-gorsud.ru/rs/tverskoj/services/cases/criminal-materials/details/9f4a4fcd-6a55-4e1c-88ce-cb5455ee0fa5?respondent=Кокорин

туфта какая то...журналюги одно...суд другое...менты третье
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
#7  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 20:40)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Хорошо погуляли, идиоты...
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#6  acuk  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:40)
  • +8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Так его псина мелкая, меня он даже больше вымораживает чем эти двое, они хоть спортсмены и деньги свои заработали, а этот глист чужое проедает, что брат заработал, ещё и как мышь бьёт мужиков исподтишка, знает что его 60кг и удара не вывезут.
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
#5  PanoV  СПб (Сегодня, 20:39)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ну вот это уже точно не футбольные новости.
В этой новости нет ни одного футболиста.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
#4  Гастэряну   (Сегодня, 20:39)
  • +2
  •  (4)

очень похоже, что этот говнюк в основном все и замутил
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#3  кочегар  Кубань (Сегодня, 20:38)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
по делом
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
#2  Skyline  СПБ (Сегодня, 20:37)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Заслуживает


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#1  Gotikaoleg   (Сегодня, 20:37)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дело пошло
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
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