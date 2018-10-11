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МВД про Кокорина и Мамаева: современные методы позволяют найти запрещенные вещества в крови долгое время

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов рассказал об отношении к Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, задержанным по подозрению в хулиганстве.

– Мне неизвестно, приносили ли они извинения [потерпевшим] или нет.

– Люди боятся, что их отмажут.

– Я вас заверяю, и вчера уже об этом говорил, столичной полиции все равно, кто они – футболисты или прохожие. Если человек совершил противоправное деяние, он должен понести установленную законом ответственность.

– Осуществляли ли вы медицинское освидетельствование? Не выветрилось ли все то, что они употребляли?

– Я понимаю, что многих граждан волнует этот вопрос. По окончании следственных действий с Мамаевым и Кокориным они были доставлены на освидетельствование, после чего были водворены во временный изолятор.

– Освидетельствование покажет что-то? Ведь двое суток уже прошло.

– Современные методы исследования позволяют установить наличие запрещенных веществ в крови довольно долгое время. И двое суток здесь не показатель.

– Изоляторы разные, питание особенное?

– Изоляторы временного содержания ГУ МВД по Москве. Они предоставляют условия содержания, установленные федеральным законом в отношении таких лиц. Они получают питание и постельные принадлежности в строгом соответствии, – сказал Титов в программе "60 минут" на телеканале "Россия".

Sports.ru
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 20:37
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#4  Nastroenie  Москва (Сегодня, 20:50)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Если человек совершил противоправное деяние, он должен понести установленную законом ответственность.

Вот что значит настоящий "троллинг", а не бросание говном на футбольной сайте.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#3  Фонтанка  Питер (Сегодня, 20:48)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
столичной полиции все равно, кто они – футболисты или прохожие

А что козлина про чинуш ничего не сказал. Видать папка не велит . И у самого жирное рыло в евро обмотано.

Я понимаю, что многих граждан волнует этот вопрос

Ога, прямо миллионов 25 , так и задают себе этот вопрос на ночь, перед сном : " - А не выветрилось ли всякая химия и алколголь, у этих двух подонков? А?"


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- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#2  нетрал   (Сегодня, 20:42)
  • +12
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
судмед ...помню один заявил, что ребенок попал под машину пьяным ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#1  PanoV  СПб (Сегодня, 20:41)
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Столичная полиция так всяких Захарченок и Набиуллиных еще бы обрабатывала...слишком много пафоса за этими гнилыми словами.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
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