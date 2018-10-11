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Брат Александра Кокорина заявил, что Мамаев первый начал драку

Кирилл Кокорин, брат форварда "Зенита" Александра Кокорина, во время дачи показаний заявил, что драку с Виталием Соловчуком, водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, начал полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев.

"Мамаев взял мужчину рукой за горло, он стал убегать. За ним побежали Мамаев, Кокорин, Куропаткин. Затем Мамаев его ударил", — сказал Кокорин.

Напомним, после инцидента Соловчук был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Ранее он заявил, что не собирается прощать обидчиков и будет идти до конца. Полиция приняла решение завести дело по статье "Хулиганство" по факту избиения водителя.

"Чемпионат.сом"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 21:24
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(5)
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#31  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 22:37)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ох, дурак, дурак... Сколько ему лет-то хоть? Младшему-то?
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#30  нико  калуга (Сегодня, 21:59)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Скоты.
Регистрация: 9.06.2015 [жалоба]
#29  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 21:57)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не брат ты мне, гнида.......


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#28  s.o.b.   (Сегодня, 21:48)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
КАМАЗ
6ля я худею...
У Козловского наверно сценарий очередного шЭдЭвра на подходе
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
#27  realist12   (Сегодня, 21:46)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Рубин»
Похоже к началу суда они друг о друге много чего интересного расскажут.
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
#26  Riders1990  bunker (Сегодня, 21:43)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
типичный малолетний гопарь)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#25  cska1971  Москва (Сегодня, 21:43)
  • +3
  •  (5)
online

Всё, теперь наперегонки...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#24  Максим Скоков   (Сегодня, 21:43)
  • -2
  •  (2)

Будет блатным теперь
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#23  zenitchik123   (Сегодня, 21:42)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
вот ментам то кайф! laughing
"мы всё знаем...Мамай вломил тебя и твоего братца, пойдёшь за паровоза..." smirk
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#22  vitalii  moldova (Сегодня, 21:42)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
урод
Регистрация: 28.12.2009 [жалоба]
#21  Черный Лис   (Сегодня, 21:42)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну и гниденыш....

Цитата: Ninja
Это он про братика старшого)

Братика по фамилии называет?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#20  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 21:38)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: PanoV
Этот малой - подарок для следствия)

smile Джокер
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#19  Бак Лан  Бутырка (Сегодня, 21:38)
  • +2
  •  (6)
online

joy
Началось!


--------------------
Не езжайте, гомики, в центр побухать. Там в СИЗО голубеньких любят нагибать
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#18  Sandr_71   (Сегодня, 21:36)
  • +5
  •  (11)

Начали каждый свою жопу прикрывать? Что и следовало ожидать от таких мерзких ублюдков.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
#17  Ninja   (Сегодня, 21:35)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Zamba
За ним побежали Мамаев, Кокорин, Куропаткин

о себе в третьем лице?

Это он про братика старшого)
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#16  PanoV  СПб (Сегодня, 21:34)
  • +11
  •  (13)
Болеет за:
«Локомотив»
Этот малой - подарок для следствия)


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
#15  Charodei  Борзя (Сегодня, 21:34)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Вот черти....Все по классике:первоходы боясь срока лихорадочно начинают топить друг друга.Все ранние клятвы о дружбе забыты.Тьфу,демоны...
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#14  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 21:33)
  • +3
  •  (5)

мpaзеныш


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#13  junga  Сочи (Сегодня, 21:32)
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
На радость следокам, ох они и любят таких крутить


--------------------
ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#12  realist12   (Сегодня, 21:32)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Рубин»
Понятно.)))) Короче браться Мамаева решили грузить.)))
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
#11  Ninja   (Сегодня, 21:31)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
И себе на срок лишнего наговорит, и другим добавит. Вот так дружба и проверяется
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#10  Toddn13   (Сегодня, 21:31)
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Ливерпуль»
а вот и крыска нарисовалась...
Регистрация: 1.05.2018 [жалоба]
#9  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:31)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
За ним побежали Мамаев, Кокорин, Куропаткин

о себе в третьем лице?


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#8  Gotikaoleg   (Сегодня, 21:28)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Сейчас всех сдаст и наверно штаны мокрые
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#7  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 21:28)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Стукачок
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
#6  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 21:27)
  • +6
  •  (8)

Похоже, этот дурачок их всех совсем потопит. Намотают по полной.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#5  Antip7   (Сегодня, 21:27)
  • +2
  •  (2)
online

Бригада..
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#4  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 21:26)
  • +13
  •  (13)
Болеет за:
«Динамо К»
Самый мерзопакостный персонаж начал сдавать подельников. А когда со спины бил-таким героем был.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#3  Ninja   (Сегодня, 21:25)
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Дурачок и стрелочник
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#2  Батька   (Сегодня, 21:25)
  • +7
  •  (9)
online

Слил быстро Пашку ))
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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