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Екатеринбург Уфа
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Брат Александра Кокорина заявил, что Мамаев первый начал драку
Кирилл Кокорин, брат форварда "Зенита" Александра Кокорина, во время дачи показаний заявил, что драку с Виталием Соловчуком, водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, начал полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев.
"Мамаев взял мужчину рукой за горло, он стал убегать. За ним побежали Мамаев, Кокорин, Куропаткин. Затем Мамаев его ударил", — сказал Кокорин.
Напомним, после инцидента Соловчук был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Ранее он заявил, что не собирается прощать обидчиков и будет идти до конца. Полиция приняла решение завести дело по статье "Хулиганство" по факту избиения водителя.
"Чемпионат.сом"
"Мамаев взял мужчину рукой за горло, он стал убегать. За ним побежали Мамаев, Кокорин, Куропаткин. Затем Мамаев его ударил", — сказал Кокорин.
Напомним, после инцидента Соловчук был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Ранее он заявил, что не собирается прощать обидчиков и будет идти до конца. Полиция приняла решение завести дело по статье "Хулиганство" по факту избиения водителя.
"Чемпионат.сом"
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