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Мамаев попросил суд не закрывать его, так как "Краснодар" автоматически расторгнет с ним контракт

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев обратился к суду с просьбой не заключать его под стражу. Хавбек и форвард "Зенита" Александр Кокорин обвиняются в нападении на водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также на двух федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

"Готов помогать следствию, готов сдать загранпаспорта, никуда скрываться не буду. Публично хочу извиниться перед пострадавшими. Я не имел права себе это позволить. Готов загладить весь моральный и материальный ущерб. В следственные органы я явился самостоятельно, скрываться не намерен. Пака не избивал. Прошу не лишать меня свободы, так как клуб может расторгнуть договор", - сказал Мамаев.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мамаев Краснодар
Сегодня, 21:26
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#34  капля никотина  Москва (Сегодня, 23:01)
  • 0
  •  (0)
online

Ой,дураааааак........ Ну просто не хватает слов и душат слезы.

Может уже простим их? Всех?
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#33  РБЛип  Липецк (Сегодня, 22:30)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Marlboro
Да ладно тебе Паша, очко -то у тебя рабочее.

ты спец по очкам?
Регистрация: 13.05.2018 [жалоба]
#32  anonymous   (Сегодня, 22:12)
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: Marlboro
Да ладно тебе Паша, очко -то у тебя рабочее.

тебе откуда знать? flushed
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#31  Riders1990  bunker (Сегодня, 21:57)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Квартиру Пака вы брали?Зенит брал,Цска брал.Пака не брал))))


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#30  Barmaley   (Сегодня, 21:52)
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: Antip7
Цитата: vvn21
ребята попали....жизнь себе поломали...

чему такая радость


Не думаю, что кто -то радуется. Никогда бы не пожелал им реального срока, и судить не мне. Но вот отстранение от проф.спорта было бы наукой для всех тех, кто имея всё, простых людей в грош не ставит.

Хотя мне кажется.. всё равно замнут

Самый лучший вариант, домашний арест с браслетом и блокировкой всех счетов его и близких родственников. А на жизнь карту МИР со среднероссийской зарплатой.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#29  GPS   (Сегодня, 21:49)
  • -3
  •  (3)
online

Ninja,
Эй да ладно тебе, нереально недалекий чепушила, тебе нечего стесняться..))))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#28  Ninja   (Сегодня, 21:46)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
GPS,
Ты реально чепушила далёкий, а свои гомофантазии при себе оставь. Не позорься
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#27  Antip7   (Сегодня, 21:46)
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: нетрал
10 лет дружбы коту под хвост... laughing

Жизнь очень иронична, поэтому всем нам надо быть всегда настороже!
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#26  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 21:45)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
По мне так Мамай на бОльшее заработал, чем Кокорин, но и того закрыли. Так что, будет сидеть.


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#25  liasport433   (Сегодня, 21:44)
  • +1
  •  (3)

Ключевое потерять контракт и выплатить краснадару неустойку, искрене верю что боится лишится денег а там не хило денег отвалить придетсч
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#24  GPS   (Сегодня, 21:43)
  • -4
  •  (4)
online

Цитата: Ninja
бы ты был

Йи-го-го..))) Сослагательное наклонение твой конек, знаток тюремной иерархии?
Не тесно тогда под шконкой было? Жирные бока не натер, АУЕшник ишачий?
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#23  waldemar  воронеж (Сегодня, 21:42)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Там КОКОША МЛАДШИЙ УЖЕ ВСЕХ СЛИВАЕТ ,МАМАЯ ПАРОВОЗОМ ДЕЛАЮТ.
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
#22  нетрал   (Сегодня, 21:42)
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
10 лет дружбы коту под хвост... laughing
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#21  Ninja   (Сегодня, 21:41)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
GPS,
Похрюкай-похрюкай, шнырём бы ты был в хате как минимум. А то бы и на минус первый переехал, к тапочкам))) балаболка мля
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#20  GPS   (Сегодня, 21:40)
  • +7
  •  (9)
online

Казань брал, Астрахань брал. Пака не брал.
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#19  Александр Лебедев   (Сегодня, 21:40)
  • 0
  •  (4)

он еще хочет играть в футбол? за решетку его на 12 лет..там шкуру сдерут с живого!..
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#18  GPS   (Сегодня, 21:39)
  • -2
  •  (8)
online

Цитата: Ninja
Ты проведи недельку первоходом в общей хате с добрыми зэками, отпишись потом)

Ну про твои то "ходки", Шкурик, тут все помнят )))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#17  Antip7   (Сегодня, 21:39)
  • +5
  •  (5)
online

Цитата: vvn21
ребята попали....жизнь себе поломали...

чему такая радость


Не думаю, что кто -то радуется. Никогда бы не пожелал им реального срока, и судить не мне. Но вот отстранение от проф.спорта было бы наукой для всех тех, кто имея всё, простых людей в грош не ставит.

Хотя мне кажется.. всё равно замнут
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#16  Ninja   (Сегодня, 21:37)
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Сыкун.

Ты проведи недельку первоходом в общей хате с добрыми зэками, отпишись потом)
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#15  Spartacus1971   (Сегодня, 21:35)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Сыкун.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#14  Agasphere  Москва (Сегодня, 21:35)
  • +5
  •  (7)

Цитата: zenit4ik
не надо за коньячком сбегать чувствую вечер будет долгим

Бери целую коробку (впрок). Тут одним вечером дело не обойдется... disappointed_relieved
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#13  Marlboro  Москва (Сегодня, 21:34)
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Да ладно тебе Паша, очко -то у тебя рабочее.


--------------------
Зениту - Слава ! Вперьееееть - Зенииить !
p.s. Почему болельщики зенита - стукачи?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#12  Freddy   (Сегодня, 21:34)
  • 0
  •  (4)
online

ну и кто он после этого?
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#11  vvn21  г.Ижевск (Сегодня, 21:34)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Ливерпуль»
ребята попали....жизнь себе поломали...

чему такая радость
Регистрация: 23.11.2010 [жалоба]
#10  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:33)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Они так его нахер пошлют
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
#9  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 21:33)
  • -1
  •  (1)
online

Gotikaoleg,
Конечно надеяться,так как денюжка может закончиться быстро.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#8  Antip7   (Сегодня, 21:32)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Gotikaoleg
а он еще надеется играть?

Его могут на 30 лямов оштрафовать, за расторжение.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#7  Бак Лан  Бутырка (Сегодня, 21:32)
  • -2
  •  (4)
online

Прижало мажорика


--------------------
Не езжайте, гомики, в центр побухать. Там в СИЗО голубеньких любят нагибать
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#6  Scooter  МОСКВА (Сегодня, 21:32)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
просто нет слов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 22.02.2013 [жалоба]
#5  zenit4ik  санкт петербург (Сегодня, 21:32)
  • +1
  •  (3)

не надо за коньячком сбегать чувствую вечер будет долгим


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АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
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