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Дзюба, Ионов и Черышев - в старте сборной России на матч со Швецией

Стал известен стартовый состав сборной России на домашний матч группового этапа Лиги наций с командой Швеции.

Россия: Гилерме, Нойштедтер, Джикия, Фернандес, Рауш, Зобнин, Газинский, Ионов, Головин, Черышев, Дзюба.

Запасные: Лунёв, Шунин, Семёнов, Набиуллин, Кудряшов, Сорокин, Камболов, Кузяев, Ал. Миранчук, Заболотный, Полоз.
Теги: Сборная России Сборная Швеции
Сегодня, 21:36
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(2)
#9  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 22:38)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: s.o.b.
Збсь, два немца, два бразильца

Так еще и Черышев, который больше испанец, чем русский
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#8  Skald   (Сегодня, 22:23)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Гилерме...почему не Лунёв?
Регистрация: 28.03.2017 [жалоба]
#7  Blessing  Спб (Сегодня, 21:53)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Миша Люберцы
орошее замечание... Это за какие коврижки ?...


Если бы ты разбирался в футболе, то понял , что Головин один из лидеров сборной.

Шунин сейчас лучше Бразильца.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#6  Миша Люберцы   (Сегодня, 21:45)
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  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Freddy
А Головин интересно за какие заслуги в сборной?Монако на 18 месте и никакого просвета,в сборной должны играть лучшие в своих клубах

Хорошее замечание... Это за какие коврижки ?...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
#5  s.o.b.   (Сегодня, 21:43)
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  •  (4)
online
Болеет за:
КАМАЗ
Збсь, два немца, два бразильца smiley
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
#4  Saveger  СПб (Сегодня, 21:40)
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  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
а где Кокорин?


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#3  JaapStam  JaapStam (Сегодня, 21:40)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
да и куй с ними
Регистрация: 14.12.2015 [жалоба]
#2  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 21:40)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Интересно будет посмотреть на формат празднования гола Дзюбой, если забьёт. В поддержку кореша что-нибудь придумает исполнить?


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#1  Freddy   (Сегодня, 21:38)
  • -9
  •  (11)
online

А Головин интересно за какие заслуги в сборной?Монако на 18 месте и никакого просвета,в сборной должны играть лучшие в своих клубах
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
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