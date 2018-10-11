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Классон и Гранквист сыграют против России с первых минут

Сборная Швеции объявила состав на матч группового турнира Лиги наций против России.

Состав Швеции: Ольсен - Лустиг, Гранквист, Линделеф, Аугустинссон - Классон, Ларссон, Свенссон, Форсберг - Телин, Берг.
Теги: Сборная Швеции Сборная России
Сегодня, 21:40
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