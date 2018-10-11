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Адвокат Мамаева: следствие приводит две противоречащие версии, дело ангажировано

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева в ходе судебного заседания раскритиковал сторону обвинения.

"Следствие приводит две противоречащие версии. По одной версии побои Паку нанёс единолично Кокорин. Вторая версия — сговор Кокорина с Мамаевым. Я не просто так просил посмотреть видеозапись. На записи видно, что в момент совершения действий, подзащитный находится в другом месте и в сонном состоянии. Он подошёл к участникам конфликта после того, как был нанесён удар стулом.

Считаю дело ангажированным, очной ставки не было. Мамаев — добросовестный участник судопроизводства. Можно применить ограничительные методы. Иные последствия повлекут за собой расторжение трудового договора с его футбольным клубом. Это плохо скажется и на Мамаеве, и на его семье", - цитирует Мамаева "Чемпионат.сом".
Теги: Мамаев
Сегодня, 22:01
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#8  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:49)
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online

Это плохо скажется и на Мамаеве, и на его семье
ничего, пО миру не пойдут..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#7  Barmaley   (Сегодня, 22:44)
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online

Цитата: realist12
По правилам жанра, как принято у порядочных людей кто то один должен был грузануться....., но это похоже не по про друганов)))).

Так как грузануться если киноха все показала. Если бы они на свободе остались, то можно было сговориться, а так их на гоп-стоп взяли и в разных камерах держат. А теперь млолдой мамай расколется очень быстро. Да и анализы наркологов видно уже у следака лежат на столе. И я думаю не в пользу подозреваемых.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#6  diego milito 22   (Сегодня, 22:36)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Мамаев — добросовестный участник судопроизводства.
Этот гондон-адвокат, скорее всего, склонил Павла дать признательные показания и "во всем сознаться". Действует этот адвокат в интересах следствия, а не в интересах подзащитного.
Назовите имя, фамилию и место работы этого адвоката,
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#5  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 22:23)
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Болеет за:
«Зенит»
Следствие приводит две противоречащие версии. По одной версии побои Паку нанёс единолично Кокорин. Вторая версия — сговор Кокорина с Мамаевым.

Ну суд правильно рассудил, фактически сговор-то начался еще с первого эпизода на остановке... да и Гангам-стайл, я так понимаю, они в кафе вместе скандировали и "цепляли" корейца...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#4  Гастэряну   (Сегодня, 22:16)
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Цитата: Бак Лан
Пока идут следственные действия.

коровью лепеху пустили на сайт, ну как же, его корешей пакуют.
Цитата: Бак Лан
Там в СИЗО голубеньких любят нагибать

что раньше их не предупредил?.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#3  Marlboro  Москва (Сегодня, 22:12)
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Болеет за:
«Спартак»
laughing Аха-ха-ха-ха


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Зениту - Слава ! Вперьееееть - Зенииить !
p.s. Почему болельщики зенита - стукачи?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#2  Бак Лан  Бутырка (Сегодня, 22:09)
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online

Пока идут следственные действия. И именно для того, чтоб твои клиенты не сговорились до очной ставки - их и закрыли.
Что за дебила Мамайка нанял? Правда, чтоль, Черного гЛИСта, который УК не знает и который день тут всех смешит? laughing Он тоже говорит, что йурызд


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Не езжайте, гомики, в центр побухать. Там в СИЗО голубеньких любят нагибать
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#1  realist12   (Сегодня, 22:05)
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Болеет за:
«Рубин»
По правилам жанра, как принято у порядочных людей кто то один должен был грузануться....., но это похоже не по про друганов)))).
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
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