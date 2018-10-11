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Павел Мамаев арестован на два месяца

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, как и нападающий "Зенита" Александр Кокорин, был арестован на два месяца, до 8 декабря.

Ранее начальник управления отдела связей МВД по городу Москве Юрий Титов сообщил, что столичная полиция намерена ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемых в хулиганстве Мамаева, Александра Кокорина и его брата Кирилла.

"Чемпионат.сом"
Теги: Мамаев Краснодар
Сегодня, 22:02
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(7)
#30  diego milito 22   (Сегодня, 22:45)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ninja
Думаю на спец их посадят, в общие хаты вряд ли попадут

Меньше думай, больше- пей.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#29  waldemar  воронеж (Сегодня, 22:39)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: profi
У нас так получается: за драку в США к награде, а за драку у нас -в тюрьму.

Там другая ситуация ,узнай в чем там дело а потом по клавишам бей.
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
#28  profi  Курск (Сегодня, 22:36)
  • -2
  •  (2)

У нас так получается: за драку в США к награде, а за драку у нас -в тюрьму.
Регистрация: 5.06.2018 [жалоба]
#27  waldemar  воронеж (Сегодня, 22:30)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
dobr25,
Завтра с ними контракты расторгнут, никому они будут не интересны в финансовом плане и поедут ребята лес валить, вот это страшно

А зачем было это делать ,понимаю 14-22 года когда да и то пацаны с улицы А тут все есть ПОНИМАЕТЕ ВСЁ? И ВОЗРАСТ 27-30 не кто им не виноват не кто .
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
#26  Freddy   (Сегодня, 22:30)
  • +2
  •  (2)
online

Ожидаемо и справедливо
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#25  dobr25  Самарская область (Сегодня, 22:29)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: zenit47
Завтра с ними контракты расторгнут, никому они будут не интересны в финансовом плане и поедут ребята лес валить, вот это страшно

Это их проблемы!


--------------------
Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
#24  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 22:28)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Ну вот и всё. Закономерный итог. И, главное, по справедливости. Надеюсь, что и остальных членов этой стаи вычислят и прижмут.
На этом сериал можно заканчивать. И возвращаться к футболу.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#23  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 22:26)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Мдааа... видать по всему... просрал Паша Краснодару все свои денежки... еще и должен будет...

30 лямов зелени - это не кот нассал...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#22  zenit47  СПБ (Сегодня, 22:23)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
dobr25,
Завтра с ними контракты расторгнут, никому они будут не интересны в финансовом плане и поедут ребята лес валить, вот это страшно
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#21  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 22:20)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenit47
Доигрались

да фигли, давно медленно, но верно катились вниз по наклонной... но не думал, что до срока докатятся, а он им реально светит!


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#20  dobr25  Самарская область (Сегодня, 22:18)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: CSKA085
не,я к погонам не имею отношения,друзья есть
хотя дело шумное,фиг знает чем точно закончится

Да ничем страшным!Посидят в сизо и потом отпустят под большой штраф


--------------------
Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
#19  CSKA085  Москва (Сегодня, 22:16)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dobr25
Эхххххх!Всё же при погонах

не,я к погонам не имею отношения,друзья есть
хотя дело шумное,фиг знает чем точно закончится
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#18  realist12   (Сегодня, 22:16)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: CSKA085
Цитата: realist12
Да с чего хоть это

из практики дел

Да не может быть))) И большая это практика?)
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
#17  dobr25  Самарская область (Сегодня, 22:16)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: GPS
А где состав сборной на матч со Шведами?

Состав


--------------------
Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
#16  Ninja   (Сегодня, 22:15)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: GPS
А где состав сборной на матч со Шведами?

Глазки свиные раскрой, а то как свинья из басни. В 21.36 новость
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#15  dobr25  Самарская область (Сегодня, 22:14)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: CSKA085
из практики дел

Эхххххх!Всё же при погонах


--------------------
Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
#14  CSKA085  Москва (Сегодня, 22:13)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: realist12
Да с чего хоть это

из практики дел
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#13  GPS   (Сегодня, 22:13)
  • 0
  •  (0)
online

А где состав сборной на матч со Шведами?
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#12  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 22:13)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
В очередной раз убедились что у нас самый справедливый.суд....
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#11  vvn21  г.Ижевск (Сегодня, 22:13)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Ливерпуль»
это все наверное с футболом...дружбой...шампанским и т.д.
жены уйдут...
друзья забудут...
Дзюба похихикает....и т.д.
Регистрация: 23.11.2010 [жалоба]
#10  Черный Лис   (Сегодня, 22:12)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: CSKA085
после сизо только реальный срок или оправдательный приговор

эээ...чего?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#9  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:12)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну всё? Завтра будут новости о футболе?


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#8  realist12   (Сегодня, 22:11)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: CSKA085
Цитата: plast
ну имхо через 2 месяца штраф+ условка

после сизо только реальный срок или оправдательный приговор

Да с чего хоть это. Условка будет. А меру пресечения им еще до суда не раз могут поменять, как сестренкам папашу завалившим.
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
#7  Antip7   (Сегодня, 22:11)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: CSKA085
Цитата: plast
ну имхо через 2 месяца штраф+ условка

после сизо только реальный срок или оправдательный приговор

Да ну не, вроде условный могут еще дать
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#6  Corner  планета Земля (Сегодня, 22:11)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
31 декабря - освобождение, музыка, танцы )


--------------------
В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
#5  CSKA085  Москва (Сегодня, 22:07)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: plast
ну имхо через 2 месяца штраф+ условка

после сизо только реальный срок или оправдательный приговор
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#4  plast  Спб (Сегодня, 22:05)
  • -1
  •  (3)
online

ну имхо через 2 месяца штраф+ условка и зачтут то что отсидели, контракты с ними разорвут ну мб фнл поиграют
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
#3  нетрал   (Сегодня, 22:04)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
а поляки забили португалам..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#2  zenit47  СПБ (Сегодня, 22:04)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Доигрались
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#1  Ninja   (Сегодня, 22:04)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Думаю на спец их посадят, в общие хаты вряд ли попадут
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
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