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"Зенит" не планирует наказывать Кокорина до завершения всех судебных процедур

"Зенит" не планирует принимать санкции в отношении Александра Кокорина до завершения всех судебных процедур. Точка зрения клуба осталась прежней, как и в прошлом заявлении.

8 октября Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев вместе со своими друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который после инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Ранее Соловчук заявил, что не собирается прощать обидчиков и будет идти до конца. Полиция приняла решение завести дело по статье "Хулиганство" по факту избиения Соловчука.

"Чемпионат.сом"
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 22:23
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18
(2)
#18  Critique   (Сегодня, 22:54)
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online

Через два месяца, когда социальный накал сойдет на нет, дело спустят на тормозах и Кокорина вернут в клуб. Прагматично и беспринципно, где то даже цинично. Расторгать контракт Зенит явно не собирается- себе дороже, да и зачем терять такого перспективного игрока. Оштрафуют и забудут.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#17  Freddy   (Сегодня, 22:53)
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online

Цитата: Санитар для Кутарбы
у ЦСКА была договоренность

письменная? joy
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#16  Leoleg   (Сегодня, 22:47)
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Болеет за:
«Зенит»
Ну а что еще руководство Зенита могло сказать. Да, жаль, что замазались, да ждем суда, да, жопа, да, игрок классный, бабла потеряем, убытки, все ж логично
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#15  Freddy   (Сегодня, 22:43)
  • +1
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online

Прав был Кафель
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#14  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 22:41)
  • 0
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Болеет за:
«Динамо К»
Zamba,
у ЦСКА была договоренность,которую впоследствии нарушил Еременко.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#13  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 22:40)
  • -2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Однозначно разумное решение. И "Краснодар" тоже спешит не просто так. Там свои вопросы решают. А что уж они там наговорили... Это к делу не пришьёшь.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#12  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:38)
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Санитар для Кутарбы
А как быть с двумя месяцами в течении которых Кокорин не будет выполнять свои функциональные обязанности? Неужели будут платить за его дебильную улыбку?

а цска платил за 2 года?)
это не травма на футбольном поле


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#11  HM2018  Ростов-на-Дону. (Сегодня, 22:37)
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
ЧУВАКА отправили в СИЗО на 2 месяца а они думают )))) А играть и тренироваться вместо Кокоши кто будет??? Контракт надо отрабатывать а не на нарах чалиться )))


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
#10  Blessing  Спб (Сегодня, 22:35)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Победоносный Зенит
Блин мог нам ещё немало пользы принести, а так придётся игрока покупать.

У Шатова и Эрнани вновь появился шанс.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#9  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 22:35)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо К»
А как быть с двумя месяцами в течении которых Кокорин не будет выполнять свои функциональные обязанности? Неужели будут платить за его дебильную улыбку? flushed
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#8  fd65   (Сегодня, 22:35)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
....и зарплату эти 2 месяца не забудьте платить.... , подумаешь отпи#дил человека стулом, с кем не бывает...
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#7  DIMANAJ  Саров (Сегодня, 22:34)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
А чего ждать-то? Или есть еще видео?
Регистрация: 30.06.2012 [жалоба]
#6  Skyline  СПБ (Сегодня, 22:34)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Наши умнее галицкого


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#5  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:33)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Блин мог нам ещё немало пользы принести, а так придётся игрока покупать.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#4  Viper  Saint-Petersburg (Сегодня, 22:30)
  • -5
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Мудро и взвешенно.


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Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010 [жалоба]
#3  teacher   (Сегодня, 22:29)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Наказать успеют, сперва нужно разобраться!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
#2  anonymous   (Сегодня, 22:29)
  • 0
  •  (4)
online

правильно, котнтракт надо продлить
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  Saveger  СПб (Сегодня, 22:26)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
20 ударов стулом по башке и новый контракт с понижением з\п до 25 т.р.


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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