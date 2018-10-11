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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Мать Кокориных: пожалуйста, простите моих детей
Мать Александра и Кирилла Кокориных Светлана прокомментировала заключение сыновей под стражу на два месяца.
"Все происходящее ужасно. Мы даже представить себе не могли, что наши дети могут так себя повести. Мы с детства учили их не терпеть унижения и оскорбления, сопротивляться обидчикам, но никогда не могли подумать, что это выльется в такое.
Они всю жизнь в спорте, тяжелейшие тренировки каждый день почти всю жизнь. Я же знаю их – это добрые, любящие дети. Они всегда держались друг за друга, поддерживали и защищали друг друга. Если Сашу начинают оскорблять, Кирилл за него сразу встанет горой. Пожалуйста, простите моих детей", - цитирует Светлану Кокорину "Звезда".
"Все происходящее ужасно. Мы даже представить себе не могли, что наши дети могут так себя повести. Мы с детства учили их не терпеть унижения и оскорбления, сопротивляться обидчикам, но никогда не могли подумать, что это выльется в такое.
Они всю жизнь в спорте, тяжелейшие тренировки каждый день почти всю жизнь. Я же знаю их – это добрые, любящие дети. Они всегда держались друг за друга, поддерживали и защищали друг друга. Если Сашу начинают оскорблять, Кирилл за него сразу встанет горой. Пожалуйста, простите моих детей", - цитирует Светлану Кокорину "Звезда".
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