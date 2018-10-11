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Мать Кокориных: пожалуйста, простите моих детей

Мать Александра и Кирилла Кокориных Светлана прокомментировала заключение сыновей под стражу на два месяца.

"Все происходящее ужасно. Мы даже представить себе не могли, что наши дети могут так себя повести. Мы с детства учили их не терпеть унижения и оскорбления, сопротивляться обидчикам, но никогда не могли подумать, что это выльется в такое.

Они всю жизнь в спорте, тяжелейшие тренировки каждый день почти всю жизнь. Я же знаю их – это добрые, любящие дети. Они всегда держались друг за друга, поддерживали и защищали друг друга. Если Сашу начинают оскорблять, Кирилл за него сразу встанет горой. Пожалуйста, простите моих детей", - цитирует Светлану Кокорину "Звезда".
Теги: Кокорин
Вчера, 23:01
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15
(12)
#15  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 01:13)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Они научились не терпеть унижения и оскорбления - от родителей, а потом сами научились еще оскорблять и унижать....


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#14  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:14)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Тяжелейшие тренировки по 4 часа в день с выходными
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#13  Lokoflesh  Third From The Sun (Вчера, 23:49)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Вот родителей реально жалко, а детей с лет 20-ти начало воспитывать большое бабло, а это очень плохое воспитание для несложившихся людей и нелюдей тоже.


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Believe LOKO (is reaL)

Бекао шлюxa
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#12  DIMANAJ  Саров (Вчера, 23:45)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Если их сейчас отпустить, они опять ничего не поймут. А следующий раз может быть еще плачевней.
Регистрация: 30.06.2012 [жалоба]
#11  serge59  Москва (Вчера, 23:44)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«МЮ»
Воспитывать надо было когда на лавке поперек лежали обоих...а то вырасли дебила, а теперь простите...пусть лучше отсидят года по два, а то младшенького, если условно, кто-нибудь из народа правильного достанет...похуже будет...(((
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#10  teacher   (Вчера, 23:41)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Barmaley
Ну мать понять можно. Они для нее будут детьми неразумными до последнего вздоха. Но и у водителя избитого тоже есть семья и дети. А ему процедуры Кокориных явно здоровья не прибавили. Простить можно. если будут ему пожизненно алименты выплачивать. Тысяч так 50 в месяц, а лучше в валюте (1000 баксов в месяц).

Я думаю там дело не в деньгах, Если за запись 5 лямов предлагали, то за побои озолотили бы, можно было бы внукам еще жить на ренту.
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
#9  Карабас-Барабас   (Вчера, 23:38)
  • -11
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Я поддерживаю, думаю с них хватит ..
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
#8  Barmaley   (Вчера, 23:21)
  • +10
  •  (14)

Ну мать понять можно. Они для нее будут детьми неразумными до последнего вздоха. Но и у водителя избитого тоже есть семья и дети. А ему процедуры Кокориных явно здоровья не прибавили. Простить можно. если будут ему пожизненно алименты выплачивать. Тысяч так 50 в месяц, а лучше в валюте (1000 баксов в месяц).
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#7  acetophenon  Пискарёвка (Вчера, 23:20)
  • +9
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Выходит, не тому ты их учила. Раз твои дети за пьяный дебош и драку за решетку угодили.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#6  Ахилл  Ульяновск (Вчера, 23:19)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Высеку-прощу(с).


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
#5  Marlboro  Москва (Вчера, 23:19)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Надо им выставить неустойку в размере 50 лямов ,тем кого они избили и отпустить и пусть будут вечными петухами.


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Зениту - Слава ! Вперьееееть - Зенииить !
p.s. Почему болельщики зенита - стукачи?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#4  cska1971  Москва (Вчера, 23:08)
  • +7
  •  (17)

Судя по приведённым словам, мама считает, что детки были правы...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#3  нетрал   (Вчера, 23:08)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
надо было им стать молотобойцами..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#2  Вадим Шереметьев  не дом и не улица (Вчера, 23:07)
  • +7
  •  (13)

Стульями воспитывали?


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За Россию!
Регистрация: 25.11.2015 [жалоба]
#1  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:05)
  • +8
  •  (18)

Вы даже не извинились после всего, никто!
Теперь одумались?
Плохо вы воспитали сыновей..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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