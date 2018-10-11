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Кокорин и Мамаев отправлены в "Бутырку"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщил, что его клиент и нападающий "Зенита" Александр Кокорин проведут два месяца в СИЗО "Бутырка".

Сегодня, 11 октября, футболисты были арестованы до 8 декабря. 8 октября они вместе со своими друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который после инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

"Чемпионат.сом"
Теги: Кокорин Мамаев
Вчера, 23:11
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(7)
#19  Ninja   (Сегодня, 01:12)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: robinzen
Цитата: нетрал
в чем разница бутырка или матросская тишина?

бутырка - мвд, матроска - фсб

Хорош пургу гнать. ФСБ- это "Лефортово"

А разница в номерах 1 и 2 и в том, каждый СИЗО со своими районами Москвы работает
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#18  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 01:05)
  • -2
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: нетрал
в чем разница бутырка или матросская тишина?

бутырка - мвд, матроска - фсб


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#17  нетрал   (Сегодня, 00:53)
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Болеет за:
«Зенит»
в чем разница бутырка или матросская тишина?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#16  Дарко Панчев  N (Сегодня, 00:24)
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Болеет за:
«Рубин»
Цитата: Ziggy
Могут и сразу в обычную хату. Футболисты же, регулярные мед. обследования с отсутствием болезней, все дела. Тут на усмотрение администрации Бутырки.

Так их и направили по общим камерам. Если Мамаев забузит - попадет в карцер.
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
#15  Ninja   (Сегодня, 00:23)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: GreatWhite999
Мужчины, не стоит тут наверное ёрничать....неприятная история(

я просто поделюсь мыслями... Наверное именно на Бутырке до них дойдёт наконец-то к какому "успеху они пришли". Место психологически очень тяжёлое, особенно для первоходов. Там много чего происходило нехорошего и при царе, и при Сталине, да вообще за всю историю стены накопили немало отрицательной энергии. Для них главное в общие хаты не попасть, там в основном все уроды попадаются, но тут уж как повезёт.

Надеюсь хоть что-то в их мозгах повернётся в правильную сторону в итоге
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#14  Gerolsteiner 1001  Gеrmany (Сегодня, 00:22)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Сегодня утром RTL – Deutschlands Hit-Radio сообщило , что игроки сборной России по футболу Александр Кокорин и Павел Мамаев , арестованы полицией за пьяный дебош ...На данный момент футболисты находятся в полицейской участке ... Вот и пришла к Саше и Паше мировая известность ...!))) Ну минимум - европейская !
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
#13  SPV  Bryansk (Сегодня, 00:20)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Все по делу, а главное по закону
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#12  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:09)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мда, неожиданно обернулась гулянка после матча.

Мужчины, не стоит тут наверное ёрничать....неприятная история(


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#11  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 00:05)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Ну норм.
Выйдут на понятиях будут гутарить.
Правда у местных могут быть вопросы по татухам мамая.
Сложная тема. Ну чтож пусть доказывают какие они крутые парни.
Где как не там?


"Комсомолка" пишет:

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев знакомятся с тюремным бытом - оба находятся в СИЗО в разных камерах. Но если их пребывание в местах не столь отдаленных затянется, как их примет тюремная среда?

Первая проблема - татуировки. Павел Мамаев покрыт ими с ног до головы. Придется ли Паше «пояснять за тату» на зоне? Эксперты говорят, что вряд ли - вся роспись на теле Мамаева без тюремных мотивов. В основном у него кельтские узоры, кресты, драконы английские надписи... Одна из них гласит «Забудь прошлое. Не думай о будущем. Живи настоящим». Сейчса как никогда актуально.

Вторая проблема - знакомства. Но и тут у Кокорина с Мамаевым все в порядке. Их защищают люди довольно авторитетные в этой среде. Например, совсем недавно интересы подозреваемых представлял адвокат Умалат Сайгитов. Он известен тем, что защищал в суде одного из основных обвиняемых нашумевшем деле «кущевской банды». Впрочем, на третий день у пары Кокорин-Мамаев был уже третий по счету адвокат.

Ну а, кроме того, отец одного из футболистов Константин Мамаев по сообщениям Первого канала, тоже может иметь связь с этим миром. В программе «Время» была озвучена информация, что полный тезка отца Мамаева, у которого тоже есть сын Павел, в свое время тоже находился в «местах не столь отдаленных». Кстати Мамаев-младший в свое время в инстаграмме скорбел по убитому вору в законе Деду Хасану. Так что сложностей у футболистов в этой среде быть не должно.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#10  Lord_Vik  Москва (Вчера, 23:59)
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ну норм.
Выйдут на понятиях будут гутарить.
Правда у местных могут быть вопросы по татухам мамая.
Сложная тема. Ну чтож пусть доказывают какие они крутые парни.
Где как не там?
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#9  Lokoflesh  Third From The Sun (Вчера, 23:54)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Тот из них который любит шансон с пользой проведет это время.
ЗЫ: клубы уже могут инициировать разрыв контракто, ибо "этапом до Твери, зла не меренно".


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Believe LOKO (is reaL)

Бекао шлюxa
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#8  Ziggy  Йошкар-Ола (Вчера, 23:36)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Barmaley
Ну хоть футбол посмотрят сегодня в нормальной камере.

Если их по полной гнобят, то они на карантин попадут до 15 суток без ТВ и прочих благ. Могут и сразу в обычную хату. Футболисты же, регулярные мед. обследования с отсутствием болезней, все дела. Тут на усмотрение администрации Бутырки.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#7  Agasphere  Москва (Вчера, 23:33)
  • +6
  •  (6)

Пятизвездочно...
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#6  Ninja   (Вчера, 23:32)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА


Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#5  Zamba  Санкт-Петербург (Вчера, 23:31)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Бутырская тюрьма –судьба ломается
Бутырская тюрьма – душа так мается
Бутырская тюрьма – жизнь не кончается
Тюрьма стоит, столица спит, земля вращается


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#4  Marlboro  Москва (Вчера, 23:27)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Там за красным столом, одурманенный дымом,
Прокурор осушал за стаканом стакан.
А на чёрной скамье, на скамье подсудимых,
Сидит дочка-красотка и красавец-жиган.
А на чёрной скамье, на скамье подсудимых,
Сидит дочка-красотка и красавец-жиган.


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Зениту - Слава ! Вперьееееть - Зенииить !
p.s. Почему болельщики зенита - стукачи?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#3  Barmaley   (Вчера, 23:25)
  • +5
  •  (7)

Ну хоть футбол посмотрят сегодня в нормальной камере.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#2  Ninja   (Вчера, 23:24)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Практически центр Москвы innocent
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#1  s.o.b.   (Вчера, 23:17)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
КАМАЗ
"По этапу
С приговором на руках..." laughing

или

"Лагеря, меня встречают лагеря,
Колючей проволкой обнимут..." smile
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
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