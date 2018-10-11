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Британский журналист: Мамаев никогда не станет великим игроком для своей страны

Британский журналист Джон Брэдли поделился мнением о скандальной ситуации с нападающим "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.

"Подобные штуки тут же разлетаются по миру. Тем более что Кокорин — человек с мировым именем, топовый нападающий как в РПЛ, так и в Лиге Европы. Неоднократно появлялись новости, что он может перейти в английский или немецкий чемпионат. Многие знают о его невероятных футбольных возможностях, но всё это меркнет на фоне его поведения.

С Мамаевым похожая история. Он очень талантлив. Я был удивлен, когда Слуцкий отпустил его из ЦСКА. Хотя для того, чтобы играть в таком большом клубе, который помимо домашнего чемпионата выступает и на международном уровне, нужна дисциплина. А его поведение как на поле, так и вне его оставляло желать лучшего. Всегда. Вспомните случай в Монако. Вот почему Мамаев никогда не станет великим игроком для его страны", - цитирует Брэдли "Чемпионат.сом".
Теги: Мамаев
Вчера, 23:40
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