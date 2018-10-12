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Адвокат Князев: дворников не судили бы так строго

Адвокат Андрей Князев, директор коллегии адвокатов "Князев и партнёры", заявил, что на решение суда арестовать полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина повлияли их финансовые возможности.

"Что касается такой строгой меры пресечения, то лично я вообще против тюрьмы. Считаю, если есть возможность вносить залог и отпускать людей под домашний арест — это надо делать. Но суду виднее. Видимо, на это решение повлияло то, что у них есть финансовые возможности скрыться. О чём в суде и было сказано. Уверен, если бы это были условные дворники без таких денег, их бы так строго не судили, конечно", - цитирует Князева "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 00:20
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#7  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 01:09)
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online

Если бы дворник в пьяном виде ударил стулом и не убил-покалечил обычного человека, то и суда бы не было. Его бы отпустили из отдела по протрезвлению. А если бы сразу не взяли, то и заявления никто от терпилы бы не принял. Ну а если терпила ховнистый и настойчивый, то суд бы отпустил, и дворник скрылся в Средней Азии.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#6  mifodya  Москва (Сегодня, 00:50)
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Так они по пьяни не кафешку разнесли, или к примеру бутылкой стекло у авто разбили, они группой лиц в угаре избили трех людей. Про "дворника", он не медийный человек, его ("дворника") по этим обвинениям тоже прикроют, но шумихи такой не было бы, а у этих, залет на залете, когда-то это должно было случиться.
Хорошо хоть сильно ни кого не покалечили. Хотя, водила может в больничке отлежать более 21 дня и здравствуй ст.111 ч.3 а) до двенадцати лет, с ограничением свободы на срок до двух лет, либо без такового
Регистрация: 19.03.2007 [жалоба]
#5  оптимист  чебоксары (Сегодня, 00:45)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Сомневаюсь , что если бы толпа дворников отмудохола стульями чиновника, то их бы отпустили на все стороны.
Регистрация: 10.10.2009 [жалоба]
#4  filin89  Коми Африка (Сегодня, 00:38)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Че за куйню он несёт?! Он в своём уме?
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#3  Dazai  Paradise (Сегодня, 00:29)
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Болеет за:
«Челси»
Он адекватен?


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#2  нетрал   (Сегодня, 00:29)
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Болеет за:
«Зенит»
у дворников нет таких денег..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#1  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 00:27)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Хочешь сказать, дворника адвокаты вытащили бы под залог? И ли что хочешь сказать? Или просто хочешь что-нибудь сказать, а , адвокат - продажная совесть?
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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