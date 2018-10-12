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Черчесов о Кокорине и Мамаеве: вы далеко копаете. Мы эту тему ни секунды не обсуждали

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов по окончании игры с командой Швеции (0:0) ответил на вопрос о том, не было ли у футболистов мыслей об Александре Кокорине и Павле Мамаеве.

"Мы эту тему ни одной секунды не обсуждали. Даже секунды. Думаю, что вы далеко копаете. Мы готовились к игре, говорили об игре. Я и вчера сказал, что ситуация неприятная, хотя меня обвинили, что не хочу комментировать.

Я говорю о том, чем занят. На этот вопрос мы ответили", - цитирует Черчесова Sports.ru
Теги: Черчесов Кокорин Мамаев
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