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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юрист: арест является поводом для расторжения трудового договора
Адвокат Андрей Князев рассказал, как арест может отразиться на дальнейшей карьере полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
"По закону арест является поводом для расторжения трудового договора. Так что у футболистов стоит вопрос не о продолжении футбольной карьеры, а о том, как бы не сесть в тюрьму. Это уголовное преступление. Преступник по определению не может исполнять трудовые обязанности", - цитирует Князева "Чемпионат.сом".
"По закону арест является поводом для расторжения трудового договора. Так что у футболистов стоит вопрос не о продолжении футбольной карьеры, а о том, как бы не сесть в тюрьму. Это уголовное преступление. Преступник по определению не может исполнять трудовые обязанности", - цитирует Князева "Чемпионат.сом".
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