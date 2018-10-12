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Юрист: арест является поводом для расторжения трудового договора

Адвокат Андрей Князев рассказал, как арест может отразиться на дальнейшей карьере полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

"По закону арест является поводом для расторжения трудового договора. Так что у футболистов стоит вопрос не о продолжении футбольной карьеры, а о том, как бы не сесть в тюрьму. Это уголовное преступление. Преступник по определению не может исполнять трудовые обязанности", - цитирует Князева "Чемпионат.сом".
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 02:03
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#1  ryzpm999  Сибирь (Сегодня, 02:40)
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Болеет за:
«Спартак»
Какой же ты умный, клоун.. В турма они уже заехали...
Регистрация: 29.08.2010 [жалоба]
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