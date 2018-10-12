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Антон Заболотный: сборная России всегда играет на победу

Нападающий сборной России Антон Заболотный прокомментировал ничью со Швецией (0:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

"Всегда по-разному входишь в игру. Иногда попадаешь, иногда нет. Как получилось, так получилось. Будем готовится к следующей игре. Стадион в Калининграде отличный. Сборная России всегда играет на победу. Будем отталкиваться от счёта. Черчесов в раздевалке был спокоен и позитивен. У нас своя атмосфера внутри команды, поддерживаем её общением и игрой доказываем, что у нас отличная сборная. Мы готовы побеждать.

Я бы не хотел комментировать ситуацию Кокорина и Мамаева. Ибо не знаю всего", - цитирует Заболотного "Чемпионат.сом".
Теги: Заболотный Сборная России
Сегодня, 02:08
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