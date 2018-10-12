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Отец Мамаева отказался от комментариев

Отец полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Константин Мамаев отказался от комментариев по поводу заключения его сына под стражу.

Он молча покинул зал суда. Сегодня было принято решение заключить Мамаева-младшего под стражу на 2 месяца, до 8 декабря 2018 года.

Мамаев и форвард "Зенита" Александр Кокорин подозреваются в нападении на водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также на федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мамаев
Сегодня, 02:31
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