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Дарья Шишканова - о Кокорине и Мамаеве: они же никого не убили, не надо делать из них монстров

Подруга Александра Кокорина, спортивный агент Дарья Шишканова заступилась за форварда "Зенита".

Игрока вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым обвиняют в в нападении на водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также на федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

"Александр нормальный, воспитанный мальчишка. Не дебил, не отморозок. Он детям помогал. Нельзя судить по одному дню о человеке. У нас в обществе либо герои, либо враги народа. Они же никого не изнасиловали, не убили, не надо из них делать монстров", – сказала Шишканова в эфире канала "Россия 1".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мамаев
Сегодня, 02:57
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#1  Dazai  Paradise (Сегодня, 03:09)
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Болеет за:
«Челси»
А УКРФ только на насильников и убийц рассчитана? у нас даже лайки опасны, за них сажают, а люди которые избивают людей пострашнее будут.


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
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