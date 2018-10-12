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Встречу 1/8 финала Кубка России между "Рубином" и "Динамо" перенесут на начало декабря

Матч 1/8 финала Кубка России "Рубин" — "Динамо" перенесен.

Встреча изначально была запланирована на 31 октября или 1 ноября, но команды не могут встретиться в эти дни из-за запрета на проведение матчей, поскольку 29 октября "Рубин" играет со "Спартаком", а "Динамо" 3 ноября встретится с ЦСКА.

Клубы самостоятельно не смогли выбрать дату, поэтому РФС назначил матч на 5 декабря, когда одновременно пройдут первые четвертьфинальные игры турнира.

Бизнес-Онлайн
Теги: Рубин Динамо
Сегодня, 08:36
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