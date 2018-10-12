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Контракт Мамаева с "Краснодаром" может быть расторгнут на следующей неделе

Соглашение полузащитника Павла Мамаева с "Краснодаром" может быть разорвано уже на следующей неделе.

Ранее клуб подал заявление в Палату РФС по разрешению споров по поводу прекращения договора с игроком, который также заключен под стражу до 8 декабря по аналогичному уголовному делу.

Контракт Мамаева с южанами действует до конца 2019 года.

СЭ
Теги: Мамаев Краснодар
Сегодня, 09:00
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#2  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 09:39)
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Болеет за:
ЦСКА
Для Краснодара Мамаев один из ключевых игроков, почему Галицкий не взял под поруки Мамаева, ходотайствовал бы об отбывании на базе клуба...
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#1  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 09:28)
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online
Болеет за:
«Спартак»
В самый разгар еврокампании.
Долбаеп.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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