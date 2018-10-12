Контракт Мамаева с "Краснодаром" может быть расторгнут на следующей неделе

Соглашение полузащитника Павла Мамаева с "Краснодаром" может быть разорвано уже на следующей неделе.Ранее клуб подал заявление в Палату РФС по разрешению споров по поводу прекращения договора с игроком, который также заключен под стражу до 8 декабря по аналогичному уголовному делу.Контракт Мамаева с южанами действует до конца 2019 года.