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Источник: "Зенит" расторгнет контракт с Кокориным, только если он получит реальный срок

"Зенит" не собирается в ближайшее время разрывать контракт с Александром Кокориным, заключенным под стражу до 8 декабря.

По информации источника, клуб займется этим вопросом, если нападающий получит реальный срок.

Если же решение суда о мере пресечения будет обжаловано и изменено с содержания под стражей на более мягкое, а потом Кокорин получит не самое суровое наказание, то он продолжит карьеру в "Зените". Его контракт с питерцами действует до конца текущего сезона.

СЭ
Теги: Зенит Кокорин
Сегодня, 09:30
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#3  serega_user  serega_user (Сегодня, 09:40)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: идим1986ЦСКА
Почему не сделали арест на базе клуба?

smile было бы неплохо)) Стадион - дом родной! За пределы уходить нельзя. Покинул - в тюрьму. Заодно и сторожем в ночные подработают.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#2  acuk  Санкт-Петербург (Сегодня, 09:40)
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online
Болеет за:
«Зенит»
идим1986ЦСКА,
Тебе лечиться надо, дурачок
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
#1  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 09:37)
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online
Болеет за:
ЦСКА
У него за 2 месяца в сизо мышцы забьются, так что выйдя оттуда он.будет расбалансирован.
Почему не сделали арест на базе клуба? Пусть там стирает ноги до крови на тренировках. Просто для контроля конвойного подселился бы и все.
А зарплату по контракту 30% на выплаты потерпевшим, и благотворительный фонд детям. И все.
У него жена, ребенок, зачем им то жизнь ломать...
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
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