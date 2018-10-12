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"Брат, ты Человек с большой буквы и с большим сердцем" - Алан Чочиев поддержал Кокорина

Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Алан Чочиев выразил поддержку своему другу нападающему "Зенита" Александру Кокорину, заключенному под стражу до 8 декабря как подозреваемый по уголовному делу о двух драках в центре Москвы.

"Брат мой! Мы старались и делали все, что могли, нам не хватило совсем чуть-чуть, но ничего, брат, мы сделаем все, чтобы эти два месяца пролетели быстро.

Это останется в истории, и все встанет на свои места, мы с тобой знаем правду, и это главное. Я буду прилетать каждую неделю к тебе. Ты все равно наша гордость, друг, брат, великолепный футболист.

Ты Человек с большой буквы и большим сердцем. Этих качеств у тебя не отнять, наша страна недостаточно хорошо знает тебя и осуждает, но есть люди, которые знают и всегда будут рядом с тобой.

Я тебя люблю как родного брата, и мы пройдем вместе через эту сложность. Держись, брат, это не худшее, что может быть в жизни!" – написал Чочиев.

Инстаграм Алана Чочиева
Сегодня, 09:50
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(12)
#21  Sesk   (Сегодня, 11:50)
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online

Молодец Алан!
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
#20  RenarTickle  Москва (Сегодня, 11:47)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Вот это шоу развели... Сколько ещё таких продажных найдётся за эти пару месяцев?.. Ребята готовятся к обделыванию лёгким испугом...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#19  Nastroenie  Москва (Сегодня, 11:23)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр Мишу
Ты урод аморальный и иждевенец к тому же и звать тебя никак, примат что стебя взять кроме анализа.


Чё Вань, пригорело? Ты не переживай, сходи "Путинки" или "Яги" накати с пацанами в падике.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#18  Pafnuty   (Сегодня, 11:12)
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Молодец Алан! Уважуха!
"Живая рыба плывет против течения,а мертвую уносит по течению"!
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
#17  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 11:11)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Nastroenie
Больше всего, кстати, возмущаются жители различных уродливых Мухосрансков...сами живут по подбородок в дерьме, а так хочется, чтобы кто-то более сильный и успешный оказался в таком же положении. Можете не переживать, Кокорин с Мамаевым в камере будут себя чувствовать лучше, чем вы в своих задрипанных хибарах с линолеумом и обшарпанной чехословацкой мебелью. ахахаааа


Ты урод аморальный и иждевенец к тому же и звать тебя никак, примат что с тебя взять кроме анализа.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#16  yuri  спб (Сегодня, 10:59)
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Nastroenie
Лол, а кому его скупать, если твой нищий брат в шмотках с вьетнамского рынка максимум что сможет купить это ржавый Таз 2000 года и бэушную зимнею резину с азербайджанской шиномонтажки.

Кот медленно подошел с компанией друзей и у каждого был стул в мощных лапах. к сожалению , сэры, есть люди живущие в своем фиолетовом мирке. Но мы можем слегка им изменить колор.
Der Kater und das Unternehmen ( T M )


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#15  tiki  Москва (Сегодня, 10:57)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: 91800bsp
Цитата: Nastroenie
Больше всего, кстати, возмущаются жители различных уродливых Мухосрансков...сами живут по подбородок в дерьме, а так хочется, чтобы кто-то более сильный и успешный оказался в таком же положении. Можете не переживать, Кокорин с Мамаевым в камере будут себя чувствовать лучше, чем вы в своих задрипанных хибарах с линолеумом и обшарпанной чехословацкой мебелью. ахахаааа

Оооо,мааасквичии подтянулись,элита,йопта... Не едьте тогда в провинцию,не скупайте жилье

а это норм.мы стараемся из мск свалить подальше
а регионы - кто-то сюда едет
циркуляция, так сказать.
я когда на дачу уезжаю...блин.хоть жил бы там.одни поля.леса.ничего и никого.
сюда приезжаешь - сразу в табло хоть давай


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#14  Nastroenie  Москва (Сегодня, 10:57)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 91800bsp
Не едьте тогда в провинцию,не скупайте жилье


Лол, а кому его скупать, если твой нищий брат в шмотках с вьетнамского рынка максимум что сможет купить это ржавый Таз 2000 года и бэушную зимнею резину с азербайджанской шиномонтажки.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#13  91800bsp  Ставрополье (Сегодня, 10:50)
  • +6
  •  (10)

Цитата: Nastroenie
Больше всего, кстати, возмущаются жители различных уродливых Мухосрансков...сами живут по подбородок в дерьме, а так хочется, чтобы кто-то более сильный и успешный оказался в таком же положении. Можете не переживать, Кокорин с Мамаевым в камере будут себя чувствовать лучше, чем вы в своих задрипанных хибарах с линолеумом и обшарпанной чехословацкой мебелью. ахахаааа

Оооо,мааасквичии подтянулись,элита,йопта... Не едьте тогда в провинцию,не скупайте жилье


--------------------
Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#12  yuri  спб (Сегодня, 10:47)
  • 0
  •  (2)
online

Кот не нацик и даже не фашист. Это всё куйня, господа. Есть люди предлагающие помощь, да даже просто сочувствие. Нация не имеет отношение к данной теме. И есть гандоны, о чем сказано много уже.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#11  Nastroenie  Москва (Сегодня, 10:44)
  • -9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Больше всего, кстати, возмущаются жители различных уродливых Мухосрансков...сами живут по подбородок в дерьме, а так хочется, чтобы кто-то более сильный и успешный оказался в таком же положении. Можете не переживать, Кокорин с Мамаевым в камере будут себя чувствовать лучше, чем вы в своих задрипанных хибарах с линолеумом и обшарпанной чехословацкой мебелью. ахахаааа
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#10  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 10:32)
  • +4
  •  (16)
online
Болеет за:
«Барселона»
Начинается...уже оправдывают и поддерживают, ну-ну, медаль ему еще нарисуйте или мучеником за правое дело объявите...ну как же подлого чиновника отоварил, да наглого водилу приструнил...дебилы
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#9  tiki  Москва (Сегодня, 10:28)
  • +1
  •  (23)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Kytarba
Цитата: tiki
в сизо и скамейки прибиты.и пострелять опера вряд ли дадут


ты баба пля.лесбянка,м.разь

мразь это мама твой
с кокориным они однояйцевые


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#8  Nastroenie  Москва (Сегодня, 10:25)
  • -6
  •  (32)
online
Болеет за:
«Спартак»
Браво Алан, сразу видно человека, который имеет собственное мнение в отличие от дебиловатых ватных Ванек, кототым партия приказала осуждать и ненавидеть. Молодец Алан, никакие депутатские и чиновьечьи выродки тебе не страшны.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#7  Чесайнаг  Сочи (Сегодня, 10:24)
  • 0
  •  (24)

Дoлбoeб реальный.Если ты уж выражаешь поддержку напиши ему смской,по телефону скажи.На хрена на всеобщее обозрение это выставлять.началось:что мы могли то сделали и прочее.В этой ситуации надо было заткнуться и признать свою вину
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
#6  diego milito 22   (Сегодня, 10:20)
  • +2
  •  (32)
Болеет за:
«Спартак»
Единственный ДОСТОЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК среди огромного сборища футболистов, которые играли рядом с Александром Кокориным и у которых язык внезапно ушел в задницу.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#5  Kytarba  Сочи (Сегодня, 10:20)
  • -7
  •  (23)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: tiki
в сизо и скамейки прибиты.и пострелять опера вряд ли дадут


ты баба пля.лесбянка,м.разь
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#4  dreamcatcher   (Сегодня, 10:18)
  • +1
  •  (15)

Вот откуда растет это дерьмо.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#3  Gotikaoleg   (Сегодня, 10:04)
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
а задницу подчистил изрядно
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#2  Prokurator  Столица империи (Сегодня, 09:59)
  • -2
  •  (16)

Самобытный хренок этот Чочиев.


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 09:57)
  • +3
  •  (21)
Болеет за:
ЦСКА
в сизо и скамейки прибиты.и пострелять опера вряд ли дадут


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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