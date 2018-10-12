Станислав Черчесов: мы очень хотели выиграть

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча Лиги наций со Швецией (0:0)."Мы знали, что будет такая сложная игра. И на установке я сказал, что нужно терпеть, что нужно выполнять, что задумали. Ни в коем случае нельзя было раскрываться. Возможности у нас были. Если бы какими-то ситуациями более грамотно и правильно распорядились, то увеличили бы количество ударов, про голы и не говорю.Победа приближала бы нас к первому месту. Теперь нам совершенно по-другому нужно будет раскладываться. Мы очень хотели выиграть. Доволен или недоволен – это неправильное слово в футболе. От того, что мы довольны, ничего не меняется", – сказал Черчесов.