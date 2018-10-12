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Янне Андерссон: мы неплохо разобрали игру России, ничья – хороший результат

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон дал комментарий после матча Лиги наций с национальной командой России (0:0).

"Мы довольны и результатом, и игрой. Играли так, как и хотели. Хорошо владели мячом, играли от защиты. Считаю, что мы неплохо разобрали игру сборной России. Ничья – хороший результат.

Мы видели две команды, у каждой свой стиль игры. Два достойных соперника. Я рад тому, как нам удалось провести этот матч в гостях", – цитирует Андерссона Sports.ru
Теги: Сборная России Сборная Швеции
Сегодня, 10:06
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