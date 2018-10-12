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Cтанислав Черчесов: развелось много фейков, так что я завел этот, как его... Инстаграм!

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, зачем он зарегистрировал аккаунт в инстаграме.

"Болельщики критикуют нас в фейсбуке? А это что такое?

Я вот сейчас этот завел, как его… Инстаграм! Не потому, что захотелось, а потому, что много фейков развелось. Мне умные люди посоветовали это сделать, поэтому я и открыл.

Читаю ли комментарии? Честно говоря, даже не знаю, как туда войти", – сказал Черчесов.

Sports.ru
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 11:10
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#3  на и мудрейший  север (Сегодня, 11:30)
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даже бабушки пользуют ..это как его ...интернет..
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#2  46avangard   (Сегодня, 11:16)
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online

Хорошее чувство юмора )
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 11:13)
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online

Начало конца, господа. Есть примеры, далеко ходить не надо.


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