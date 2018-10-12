Cтанислав Черчесов: развелось много фейков, так что я завел этот, как его... Инстаграм!

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, зачем он зарегистрировал аккаунт в инстаграме."Болельщики критикуют нас в фейсбуке? А это что такое?Я вот сейчас этот завел, как его… Инстаграм! Не потому, что захотелось, а потому, что много фейков развелось. Мне умные люди посоветовали это сделать, поэтому я и открыл.Читаю ли комментарии? Честно говоря, даже не знаю, как туда войти", – сказал Черчесов.