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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Уткин: Мамаев и Кокорин будут жить в тюремном безделье на мои налоги, отличное наказание!
Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о решении суда заключить под стражу Павла Мамаева и Александра Кокорина.
"Мне жалко любого человека, который отправляется в тюрьму, никого не убив и не искалечив. Как это принято говорить — не совершившего преступления против личности.
Кокорин и Мамаев должны расплатиться благополучием. Возможно, это окажется разорением. Может, и этого не хватит. Но сидеть там не для чего. Увы, не таковы наши законы и судебная практика. И мы сами кровожадны, мы хотим мести, боль за боль. Дело не в том, много это или мало. Дело в том, что это бессмысленно. Посмотрите, каков Мамаев-папа. Вот, бывший мент; отсидел. И что же? Вышел, тюрьмой наученный. Воспитал такого же придурка. Посмотрите на Кокорина. Он тоже уже одного воспитал — брата. Вот такой вот вырос — это ж в Маугли шакал Табаки, и тот симпотнее. Неуч, трус, бьёт слабого в составе толпы, балованный, ни на что не способный. Не хочу и слово подбирать.
Я — гражданин своей страны и не хочу, чтобы они жили в тюремном безделье на мои налоги, и другие, жестокие бездельники, их там почему-то охраняли тоже на мои деньги. Мне как гражданину не нужно, чтобы их унижали год, два или семь за дебош.
Мне достаточно, чтобы они заплатили десятерную плату за содеянное, чтобы их жизнь нуждалась в том, чтобы строить её заново, и они оказались лицом к лицу с этой необходимостью. И мне всё равно, научатся ли они чему-нибудь", - написал Уткин.
Телеграм канал Василия Уткина
"Мне жалко любого человека, который отправляется в тюрьму, никого не убив и не искалечив. Как это принято говорить — не совершившего преступления против личности.
Кокорин и Мамаев должны расплатиться благополучием. Возможно, это окажется разорением. Может, и этого не хватит. Но сидеть там не для чего. Увы, не таковы наши законы и судебная практика. И мы сами кровожадны, мы хотим мести, боль за боль. Дело не в том, много это или мало. Дело в том, что это бессмысленно. Посмотрите, каков Мамаев-папа. Вот, бывший мент; отсидел. И что же? Вышел, тюрьмой наученный. Воспитал такого же придурка. Посмотрите на Кокорина. Он тоже уже одного воспитал — брата. Вот такой вот вырос — это ж в Маугли шакал Табаки, и тот симпотнее. Неуч, трус, бьёт слабого в составе толпы, балованный, ни на что не способный. Не хочу и слово подбирать.
Я — гражданин своей страны и не хочу, чтобы они жили в тюремном безделье на мои налоги, и другие, жестокие бездельники, их там почему-то охраняли тоже на мои деньги. Мне как гражданину не нужно, чтобы их унижали год, два или семь за дебош.
Мне достаточно, чтобы они заплатили десятерную плату за содеянное, чтобы их жизнь нуждалась в том, чтобы строить её заново, и они оказались лицом к лицу с этой необходимостью. И мне всё равно, научатся ли они чему-нибудь", - написал Уткин.
Телеграм канал Василия Уткина
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