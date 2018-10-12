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Уткин: Мамаев и Кокорин будут жить в тюремном безделье на мои налоги, отличное наказание!

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о решении суда заключить под стражу Павла Мамаева и Александра Кокорина.

"Мне жалко любого человека, который отправляется в тюрьму, никого не убив и не искалечив. Как это принято говорить — не совершившего преступления против личности.

Кокорин и Мамаев должны расплатиться благополучием. Возможно, это окажется разорением. Может, и этого не хватит. Но сидеть там не для чего. Увы, не таковы наши законы и судебная практика. И мы сами кровожадны, мы хотим мести, боль за боль. Дело не в том, много это или мало. Дело в том, что это бессмысленно. Посмотрите, каков Мамаев-папа. Вот, бывший мент; отсидел. И что же? Вышел, тюрьмой наученный. Воспитал такого же придурка. Посмотрите на Кокорина. Он тоже уже одного воспитал — брата. Вот такой вот вырос — это ж в Маугли шакал Табаки, и тот симпотнее. Неуч, трус, бьёт слабого в составе толпы, балованный, ни на что не способный. Не хочу и слово подбирать.

Я — гражданин своей страны и не хочу, чтобы они жили в тюремном безделье на мои налоги, и другие, жестокие бездельники, их там почему-то охраняли тоже на мои деньги. Мне как гражданину не нужно, чтобы их унижали год, два или семь за дебош.

Мне достаточно, чтобы они заплатили десятерную плату за содеянное, чтобы их жизнь нуждалась в том, чтобы строить её заново, и они оказались лицом к лицу с этой необходимостью. И мне всё равно, научатся ли они чему-нибудь", - написал Уткин.

Телеграм канал Василия Уткина
Теги: Уткин Мамаев Кокорин
Сегодня, 11:31
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#10  Antip7   (Сегодня, 12:19)
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online

Они и так жили на твои налоги
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#9  marlok  Иваново (Сегодня, 12:13)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Может всех, кто по похожим статьям идет, отпустить?
Регистрация: 7.09.2018 [жалоба]
#8  Miss_Z  Москва (Сегодня, 11:59)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
ну, Вася, мысль твоя не нова, Толстой еще доказал всю бессмысленность пребывания человека, который не совершал тяжких преступлений, в тюрьме.
Страна их кормит, тюрьма калечит, жизнь идет...


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Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
#7  студия дускай   (Сегодня, 11:52)
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  •  (2)
online

воспитывать их надо было раз так не хочется теперь их содержать
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#6  AdreiPeterbyrg  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:46)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
смотри не разорись!
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
#5  46avangard   (Сегодня, 11:45)
  • +6
  •  (8)
online

Цитата: liasport433
Моего соседа посадили в тбрьму за то что он принял наркотики на 4 года, всего лишь принял, не продовал никого не убивал... А тут избиение умышленное...

Это так тебе твой знакомый сказал? За нахождение в наркотическом опъянении не сажают. Видать был обдолбленный с наркотой в карманах. Вот и всё. А это хранение называется.
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#4  yuri  спб (Сегодня, 11:44)
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online

И мне всё равно, научатся ли они чему-нибудь", - написал Уткин

Щас , минуточку - сказал кот . Ком цу мир, толстая гусеница , подойдите поближе . Стул можете взять с собой, можно два даже.МКАД это утопиия в реальности? Сразу хочу предупредить что вопросы здесь на нейтральной территории могу задавать только я. Бурдюк обиделся якобы. - Так вот объясняю прописные уже давно сказанные истины. Чтобы о ком-то или о чем то судить нужно быть в этой шкуре. А не сидя под юпитерами отклячив попу размером с Луну.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  sssh53  Москва (Сегодня, 11:42)
  • +8
  •  (8)
online

Зато люди откровенно пилящие ваши налоги вообще не сидят и не собираются. Сидят дома и снимают клипы. За это не обидно?
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#2  46avangard   (Сегодня, 11:42)
  • +3
  •  (7)
online

Да успакойся, Вася, никто им реального наказания не даст. Условку максимум. А на 2 месяца закрыли, чтоб общестбо кровожадных людей успокоить. Еслиб они не дня не отсидели, шумиха была бы охренительная.
Я — гражданин своей страны и не хочу, чтобы они жили в тюремном безделье на мои налоги

И тут тоже не волнуйся. Сильно они тебя не объедят за пару месяцев. Будут жить за счет передачек. Или ты думаешь, что им там лобстеров за счет налогов носить будут? )
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#1  liasport433   (Сегодня, 11:35)
  • -5
  •  (11)

Моего соседа посадили в тбрьму за то что он принял наркотики на 4 года, всего лишь принял, не продовал никого не убивал... А тут избиение умышленное...
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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