Константин Рауш: во втором тайме мы играли очень хорошо, просто не удалось забить

Защитник сборной России Константин Рауш подвел итог матча со Швецией (0:0)."К сожалению, не получилось забить гол. Хотя во втором тайме были очень хорошие моменты. Но у нас в активе четыре очка и первое место в группе – это очень хорошо. В следующей игре все в наших руках.Швеция – очень хорошо организованная команда, видно было, что соперник надежно играл в обороне, полузащита всегда помогала. Но во втором тайме все равно были хорошие моменты. Не хватило только гола.Нам хочется выигрывать в каждом матче. По игре было видно, что когда мы играли медленно, то атаки не получались опасными, а когда стали наращивать темп и играть в одно-два касания, сразу возникали моменты", - сказал Рауш.