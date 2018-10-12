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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Он мужчина с большой буквы, впредь такого не повторится" - Сослан Гатагов поддержал Кокорина (фото) (4)
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10:41
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"Краснодар: окончание посадки" - Владислав Радимов затроллил Мамаева и Кокорина в инстаграме
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов опубликовал в инстаграме сториз после ареста Александра Кокорина и Павла Мамаева.
На выложенной фотографии изображено посадочное табло аэропорта, на котором опубликованы данные по рейсу, отправляющемуся в Краснодар со словами "Краснодар. Окончание посадки".
Вчера оба экс-футболиста сборной России были арестованы до 8 декабря.
Инстаграм Владислава Радимова
На выложенной фотографии изображено посадочное табло аэропорта, на котором опубликованы данные по рейсу, отправляющемуся в Краснодар со словами "Краснодар. Окончание посадки".
Вчера оба экс-футболиста сборной России были арестованы до 8 декабря.
Инстаграм Владислава Радимова
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