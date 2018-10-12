Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

"Краснодар: окончание посадки" - Владислав Радимов затроллил Мамаева и Кокорина в инстаграме

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов опубликовал в инстаграме сториз после ареста Александра Кокорина и Павла Мамаева.

На выложенной фотографии изображено посадочное табло аэропорта, на котором опубликованы данные по рейсу, отправляющемуся в Краснодар со словами "Краснодар. Окончание посадки".

"Краснодар: окончание посадки" - Владислав Радимов затроллил Мамаева и Кокорина в инстаграме


Вчера оба экс-футболиста сборной России были арестованы до 8 декабря.

Инстаграм Владислава Радимова
Теги: Радимов Кокорин Мамаев
Сегодня, 12:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(5)
#5  LIAZ677   (Сегодня, 14:14)
  • 0
  •  (0)

А вот и оно завоняло!
Регистрация: 3.04.2013 [жалоба]
#4  Плохиш   (Сегодня, 13:55)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
красавец,чо... за бабой бы своей смотрел лучше.

"На свадьбе...
- Кто еще невесту не имел ?
- Ну я....
- А ты хто?
- Ж-ж-жених..
- А! Да куйня,ты еще успеешь!"
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
#3  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:36)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
если человек- Радимов, то это не лечится.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#2  Barmaley   (Сегодня, 13:36)
  • -1
  •  (1)
online

Родимов такой же алкаш, как и эти двое. Только попутал слегка. Они не игроки сборной не разу и никогда ими уже не будут. Вот инфа прошла, что сокамерники их обкуривают в хате. Очень это поможет в спортивных достижениях?
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#1  avnik  море (Сегодня, 12:59)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Радимов маленько перепутал - они же в Москву летели на "Сапсане". )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.