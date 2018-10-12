Агент: у Лунева пару лет назад была кличка "пылесос", а теперь он играет в сборной России

Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением об игре голкипера "Зенита" и сборной России Андрея Лунёва."Вы знаете какое было прозвище у Лунёва несколько лет назад в "Сатурне"? Пылесос! Как он вставал в ворота — всё залетало.Перелом случился в "Уфе". Потом он очень стремительно прогрессировал. Сейчас он соответствует уровню первого номера сборной.Вообще, классных вратарей у нас огромное количество. Селихов, Максименко, Беленов, Крицюк, Шунин, Коновалов. Так что потерю Акинфеева мы и не заметим", — сказал Сафонов