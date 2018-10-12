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Агент: у Лунева пару лет назад была кличка "пылесос", а теперь он играет в сборной России

Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением об игре голкипера "Зенита" и сборной России Андрея Лунёва.

"Вы знаете какое было прозвище у Лунёва несколько лет назад в "Сатурне"? Пылесос! Как он вставал в ворота — всё залетало.

Перелом случился в "Уфе". Потом он очень стремительно прогрессировал. Сейчас он соответствует уровню первого номера сборной.

Вообще, классных вратарей у нас огромное количество. Селихов, Максименко, Беленов, Крицюк, Шунин, Коновалов. Так что потерю Акинфеева мы и не заметим", — сказал Сафонов

"Спорт уик-энд"
Теги: Лунев Сборная России Зенит
Сегодня, 13:22
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(4)
#4  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 14:10)
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  •  (4)

Лунев воротчик нормальный. Но не лучший. Будет драка за место первого.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#3  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:32)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Лунёв..
а не тот ли это чувак, за которого его девушка бегала, просила тренеров (без грязи) просмотреть этого вратаря ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#2  Freddy   (Сегодня, 13:29)
  • -1
  •  (5)

smile
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#1  RenarTickle  Москва (Сегодня, 13:27)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
С учётом того, что у него "всё залетало", отнюдь не удивительно, что у парня в конце концов "случился перелом"... smile
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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