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Александр Бубнов разобрал матч со шведами

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал ничью России со Швецией (0:0).

"Обе команды настраивались и играли на победу, однако ничья – закономерный результат. В первом тайме чуть лучше выглядели шведы, были ближе к голу к перерыву, во втором – уже россияне владели небольшим преимуществом. Игра была абсолютно равная. И те, и другие не давали развивать атаки, активно прессинговали, действовали схоже по характеру. Результат – минимум голевых моментов, но это не статичная нулевая ничья, а по-настоящему боевая. Обе команды приобрели очко, а не потеряли два.

Шведы очень качественно разобрали игру нашей сборной. Не давали пространства Черышеву, очень плотно действовали с Головиным, которому часто доставалось по ногам. С верховыми подачами на Дзюбу было сладить сложнее, но очень редко центрфорвард получал возможность скидывать мяч в свободные зоны. Швеция очень организованная команда, которая оказалась в сложном положении после домашнего проигрыша Турции. Второе поражение подряд ставило крест на их перспективах побороться за первое место.

Домашняя ничья в матче с Швецией вынуждает команду Черчесова играть только на победу с Турцией. Если против шведов пришлось так трудно на своём поле, то в гостях задача станет ещё сложней. Если же удастся обыграть турок, у России будут очень хорошие шансы на итоговое первое место", — сказал Бубнов.

Sportbox
Теги: Бубнов Сборная России Сборная Швеции
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